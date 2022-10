Alpine svela la A110 R, la versione più estrema del modello con tanto di ruote in carbonio

Abbiamo provato su strada l’Alpine A110 S e siamo rimasti piacevolmente colpiti da ciò che offre, ma per il brand si poteva andare ancora oltre, e prima di passare inevitabilmente all’elettrico, Alpine ha deciso di portare il suo modello all’estremo creando dunque la A110 R, la versione più estrema mai realizzata con una dotazione di prim’ordine.

Nelle scorse settimane Alpine aveva già mostrato i componenti principali che avrebbero caratterizzato la A110 R, ma oggi possiamo vederli equipaggiati sulla vettura, che finalmente ha fatto cadere i veli per mostrarsi in tutta la sua aggressività.

Il punto cardine di questa versione è la riduzione del peso, che di per sé era già piuttosto basso già nella versione standard. La R pesa 1082 kg e taglia dunque 34 kg e lo fa facendo largo uso del carbonio, a partire proprio dai cerchioni in fibra che da soli hanno permesso un risparmio di 12,5 kg, con ovvi benefici sulla dinamica della vettura trattandosi di masse non sospese, ma anche aerodinamici dato che il design degli stessi è diverso tra i due assi, con i cerchi più aperti all’anteriore rispetto al posteriore, dove adottano un disegno più aerodinamico.

Il carbonio è stato utilizzato per realizzare il cofano anteriore ma anche quello posteriore, che abbandona il lunotto trasparente in favore di una leggerissima unghia di pregiata fibra nera. All’interno dell’abitacolo invece, la fibra di carbonio costituisce la struttura base dei nuovi sedili da corsa griffati Sabelt con cinture a 6 punti che hanno permesso un ulteriore risparmio di peso nell’ordine dei 5 kg.

Il motore da 1.8 litri è stato portato alla potenza “tonda” di 300 CV ma le prestazioni generali della vettura sono notevolmente migliorate grazie al risparmio di peso: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,9 secondi, mentre la velocità massima è di 285 km/h, ossia 10 km/h in più della A110 S grazie alla nuova aerodinamica che migliora la downforce ma riduce anche il drag alle alte velocità.

L’assetto è stato ribassato di 10 mm e adotta sospensioni completamente regolabili, che all’occorrenza possono essere abbassata di un altro centimetro. Il grip tra le curve viene invece offerto da un set di pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 che misurano 215/40 all’anteriore e 245/40 al posteriore, che calzano sui già citati cerchi in carbonio, che a loro volta nascondo un impianto frenante Brembo con dischi da 320 mm di diametro.

Gli ordini per questa special sono già aperti e dovrebbe debuttare sul mercato a novembre, con un prezzo ancora non dichiarato, ma che dovrebbe aggirarsi attorno agli 80.000 euro.