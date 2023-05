Alpine svela la A110 Pikes Peak, il mostro che correrà la famosa hill climb

Alpine aveva annunciato la sua partecipazione alla Pikes Peak 2023, ma adesso è finalmente arrivato il momento di mostrare a tutto il mondo la vettura con cui taglierà il traguardo tra le nuvole. Alpine ha tolto i veli dalla A110 Pikes Peak, una variazione sul tema A110 decisamente speciale ed estrema, che non vediamo l’ora di vedere in azione.

Come sappiamo, Alpine presenterà la A290 Beta elettrica il prossimo 9 maggio, ma nel frattempo ci godiamo questo canto del cigno del modello a motore termico, che in questo caso è anche il più estremo mai realizzato dalla casa francese. Il fiore all’occhiello di tutto il progetto è chiaramente il comparto aerodinamico, che sfoggia appendici gigantesche all’anteriore così come al posteriore, con un alettone che sembra un pezzo unico, e invece è composto da due ali indipendenti.

Tutto ruota attorno all’aerodinamica, per cui non mancano specchietti affilatissimi, cerchioni carenati da pannelli in fibra di carbonio e non manca una pinna da squalo sul cofano che dal tetto si allunga fino alle ali posteriori.

E a proposito di cofano, sotto di esso, in posizione centrale, batte il motore 1.8 litri turbo che conosciamo bene, ma in questo contesto la potenza sale a quota 500 CV, promettendo dunque prestazioni ben superiori al mezzo originale, senza dimenticare che l’A110 Pikes Peak è anche molto più leggera e ferma l’ago della bilancia a 950 kg. Ci sarà da divertirsi.