Alpine stuzzica gli appassionati: arrivano tante novità per il futuro

Nel corso degli ultimi anni Alpine ha deliziato tanti appassionati del marchio grazie al lancio della mitica A110, subito apprezzata sia dal pubblico che dalla critica. La piccola sportiva è già stata commercializzate in molte varianti diverse, ma adesso il marchio francese guarda al futuro con interessanti novità.

Al momento la A110 è l'unica vettura offerta da Alpine, ma la casa automobilistica del Gruppo Renault ha intenzione di sfoggiare le sue capacità nel settore delle auto elettriche: Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha appena affermato che Alpine lancerà la sua prima EV nel 2024.

Nella galleria di immagini in fondo alla pagina potete oltretutto trovare le silhouette ufficiali di tre auto. Una concerne la prossima generazione di A110 attualmente in sviluppo con la collaborazione di Lotus per un'elettrificazione efficace. La seconda invece è una hatchback sportiva, anch'essa elettrica, la quale incarnerà una variante incattivita dell'imminente Renault 5 basata quasi sicuramente piattaforma CMF-BEV.

L'ultimo modello sembra essere una Gran Turismo coupé, che con ogni probabilità rappresenterà una importantissima ammiraglia in grado di sfidare bolidi come l'Audi e-tron GT o la Porsche Taycan. In questo caso la piattaforma CMF-EV di Renault potrebbe risultare fondamentale al suo sviluppo, e in effetti scaturisce dalla necessità di implementare batterie e motori performanti su auto elettriche sportive.

Purtroppo De Meo non ha ancora specificato quale dei tre modelli andrà a debuttare per primo ma, visto che il primo si farà vedere nel 2024, non fatichiamo a credere che la Renault 5 sportiva emergerà in anticipo rispetto alle altre.

Avviandoci a chiudere senza allontanarci troppo dal tema vogliamo informarvi nel merito dell'importante collaborazione tra Renault e la compagnia italo-francese STMicroelectronics: si punta a migliorare la fornitura di chip e a rendere più efficienti alcuni processi. In ultimo non possiamo non soffermarci su una vettura speciale che si è mostrata in occasione del Gran Premio di Monaco: Alpine ha adesso anche una Scuderia di Formula 1, e ha sfruttato l'occasione per svelare la fantastica A110 Art Car a opera di Felipe Pantone.