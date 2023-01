Alpine pronta a creare un SUV elettrico: piattaforma 'in prestito' da un brand sportivo?

Che ci piaccia o no, è ormai assodato che la mobilità elettrica cambierà i marchi automotive più sportivi nel profondo. Come Lamborghini e Ferrari, anche il brand sportivo del Gruppo Renault Alpine passerà all’elettricità e potrebbe farlo con un SUV su piattaforma Lotus.

I grandi gruppi automotive sono soliti condividere le loro tecnologie fra tutti i marchi in possesso, può però capitare che brand molto diversi fra loro e potenzialmente concorrenti collaborino col fine di contenere le spese di sviluppo. Ebbene Lotus, che con la nuova Eletre che abbiamo visto a Milano ha inaugurato una nuova (ed enorme!) piattaforma elettrica, potrebbe presto condividere il suo pianale con Alpine.

A oggi il marchio francese ha sul mercato la Alpine A110 S 2022 che abbiamo provato di recente, il prossimo futuro però potrebbe offrire agli appassionati un SUV a zero emissioni, capace ovviamente di cambiare totalmente target e inaugurare una nuova stagione per Alpine. Sicuramente fra voi c’è qualcuno che alla lettura di questa notizia storcerà il naso, però è sempre valida la frase business is business e molto probabilmente Alpine vorrà mettere piede nel mercato lifestyle di alto livello per quanto riguarda le auto.

Dobbiamo dunque aspettarci un SUV elettrico dalle prestazioni altissime, anche se ancora non sappiamo se potrebbe costruirlo Lotus (Gruppo Geely) in Cina oppure direttamente Alpine in Europa. Il SUV francese andrebbe così ad alimentare una già folta schiera di SUV elettrici ad alte prestazioni in arrivo prossimamente, pensiamo all’Audi Q6 e-tron, alla Maserati Grecale Folgore, alla nuova Alfa Romeo elettrica, alla Porsche Macan EV…