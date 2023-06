Alpine presenta la A424_β, la nuova hypercar LMDh con cui correrà a Le Mans nel 2024

Il paddock della 24 ore di Le Mans spesso si rivela come un ottimo palcoscenico per presentare nuove vetture, e dopo il reveal della Ford Mustang GT3 che debutterà nel 2024, anche Alpine ha tolto i veli dalla A424_β, la nuova hypercar LMDh con cui correrà il campionato IMSA e WEC nel 2024, e quindi anche Le Mans.

Il brand transalpino è protagonista delle competizioni endurance dal 2013, ma il prossimo anno coronerà il suo amore per la disciplina schierando una vettura tutta nuova nella classe regina del campionato mondiale endurance, che adotta un design che svela anche gli stilemi che vedremo sui futuri modelli di serie del marchio, che derivano a loro volta dal prototipo Alpenglow presentato sul finire dello scorso anno.

Il nome della vettura non è una sigla qualunque, ma ha un suo significato specifico: la A seguita dai tre numeri, con il 4 come prima cifra, rispetta la tradizione dei modelli endurance vittoriosi, il 24 indica ovviamente la 24 ore di Le Mans ma anche l’anno in cui avverrà il debutto dell’auto, mentre la β indica che ci troviamo di fronte all’ultima fase della vettura - la fase beta appunto - prima del debutto ufficiale in pista.

I punti chiave del design della vettura sono i fanali e in particolare le firme luminose a LED che all’anteriore creano una sorta di freccia, mentre al posteriore si creano due lettere A che riprendono le forme del logo del brand. Quanto alla meccanica, l’auto seguirà il regolamento LMDh, dunque il telaio sarà fornito da Oreca, Mecachrome si occuperà del motore mentre a Signatech competerà la gestione delle vetture in pista.

Dunque l’impegno di Alpine nel motorsport di fa sempre più serio e completo, senza dimenticare che il prossimo 25 giugno Alpine sarà anche al via della Pikes Peak 2023 con una A110 bestiale.