Alpine presenta le A110 Légende GT e A110 Color Edition 2020

Anche Alpine protagonista del Salone dell'Auto di Ginevra, in questa atipica edizione prettamente virtuale. L'amato brand francese ha presentato le nuova A110 Légende GT e A110 Color Edition 2020. Oltre ai due modelli speciali c'è anche un nuovo speciale servizio per personalizzare e impreziosire le auto del brand, vediamo assieme.

La premessa d'obbligo è che stiamo parlando di due modelli in edizione limitata. La A110 Legende GT sarà proposta in appena 400 esemplari. La A110 viene portata ad un nuovo livello di lusso ed esclusività, fin dalle verniciature particolarmente eleganti: Argent Mercure, Noir Profond e Bleu Abysse sono i colori speciali tra cui possono scegliere i clienti di Alpine.

Per non farsi mancare davvero nulla durante le escursioni in montagna dedicate al massimo divertimento sui tornanti, Alpine propone la vettura in edizione limitata con un esclusivo set di bagagli.

Sotto al cofano troviamo un 1.8L da 252CV, e la Alpine A110 Legende GT riesce a scattare da 0 a 100 in 4,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 250Km/h. Prezzo? 63.700 euro.

Quanto alla A110 Color Edition 2020: il concetto dietro a questa edizione limitata è estremamente curioso. Si tratta infatti di delle A110 2020 con una verniciatura speciale ed esclusiva. Alpine la proporrà soltanto durante una stagione (per 12 mesi), per poi chiudere gli ordini. Ogni edizione ha il suo colore speciale e in edizione limitato. Per il momento Alpine ha annunciato l'edizione di questa stagione, con una grintosa vernice colore Sunflower Yellow. Chissà quale sarà la proposta del prossimo anno.

Ogni A110 Color Edition 2020, che si preannuncia già un successo per i collezionisti, costerà 71.000 euro.

Arriviamo quindi ad Atelier Alpine, un nuovo servizio di personalizzazione che offre ben 29 verniciature, 3 cerchi e 4 nuovi colori per le pinze dei freni. Anche qua l'offerta è in edizione limitata, ogni verniciatura sarà proposta soltanto su 110 auto in tutto il mondo, dopo di che il colore viene ritirato e non si potrà più selezionare.