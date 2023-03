Alpine sarà alla Pikes Peak 2023 con una speciale A110 GT4 Evo

La Pikes Peak International Hill Climb di quest’anno si preannuncia come una delle edizioni più ricche di sempre guardando l’elenco degli iscritti, che continua a crescere con presenze decisamente importanti. Rivian parteciperà alla corsa col pick-up R1T, ma oggi scopriamo che anche Alpine correrà la Pikes Peak per la prima volta nella sua storia.

La casa francese sarà sulla linea di partenza della gara che termina tra le nuvole con una A110 GT4 rivisitata appositamente per la competizione, una delle più dure del pianeta per via dell’enorme variazione di quota che c’è tra la partenza e l’arrivo, che si trova a 4.467 metri sopra al livello del mare.

L’Alpine A110 GT4 Evo è una creatura nata dal lavoro congiunto dei progettisti del brand e dagli ingegneri del team Signatech che si sono concentrati specialmente sul lato aerodinamico della vettura: la casa francese ha svelato soltanto un’immagine teaser del mezzo e già si può apprezzare un’imponente ala al posteriore con tanto di pinna che parte dal tetto. Inoltre si intravede un appendice sul paraurti parafango posteriore, e siamo certi che anche il frontale sarà particolarmente elaborato per generare la massima downforce.

Alla guida della sportiva d’oltralpe ci sarà Raphaël Astier, vincitore del campionato FIA R-GT 2022 e conoscitore della Pikes Peak, dove ha corso già in quattro occasioni: “Sono estremamente orgoglioso di essere il pilota scelto per questo programma e non vedo l'ora di portare tutta la mia esperienza e conoscenza alla prima partecipazione del marchio alla Pikes Peak”.

E restando in tema, vi ricordiamo che alla Pikes Peak 2023 ci sarà il ritorno dell’assurda Tesla Model 3 di Unplugged Performance, dopo che un grave incidente durante le prove l’aveva tagliata fuori dalla partecipazione dell’edizione 2020.