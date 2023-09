Alpine pensa ad un SUV elettrico: ecco come potrebbe essere

Alpine sarebbe in preparazione per il lancio di SUV appartenenti ai segmenti D ed E con un telaio ad alte prestazioni energetiche, prendendo ispirazione dall'A110. Questi SUV mirano a inserire il marchio francese nel competitivo mercato dei Suv di lusso.

Questi modelli sarebbero previsti per il 2027 e il 2028 e assumeranno la forma di SUV altamente specializzati per competere direttamente con Porsche Macan e Porsche Cayenne. Vi abbiamo stilato una classifica dei Suv elettrici da acquistare secondo noi.

Antony Villain, il capo del design di Alpine, ha chiarito l'approccio dell'azienda alla progettazione dei suoi futuri SUV. L'obiettivo è di sfruttare l'esperienza di guida fornita dall'A110 e replicarla in diverse categorie di veicoli, oltre che di creare SUV performanti, sportivi ed energici, concentrandosi sulla dinamica di guida piuttosto che sulla semplice velocità in rettilineo.

Un "obiettivo ambizioso", spiega Villain, specialmente considerando che le auto elettriche sono per loro natura più pesanti delle loro controparti a motore a combustione. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessarie "varie soluzioni tecniche", come un baricentro basso, torque vectoring, che verrà implementato anche sulle nuove Lamborghini Ev, e quattro ruote sterzanti, che dovrebbero essere presenti sui modelli lifestyle di Alpine.

Villain ha specificato anche che il veicolo sarà più grande rispetto alle versioni europee perché è progettato per entrare nel mercato statunitense. Pertanto, mentre potrebbe essere considerato grande in Europa, negli Stati Uniti è ancora classificato come compatto.