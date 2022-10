Alpine mostra un teaser della Alpenglow: la Hypercar debutterà il 13 ottobre

Alpine sta lavorando alla tecnologia e al design che caratterizzeranno le vetture future della casa automobilistica francese, una strategia che inizierà ad attuarsi effettivamente a partire dal prossimo 13 ottobre quando finalmente il mondo potrà assistere al debutto della Alpenglow.

Alpine non è nuova a sperimentare, tuttavia la nuova hypercar avrà un ruolo cruciale per definire le prossime strategie dell'azienda. Nelle scorse ore la casa ha mostrato così un concept della Alpenglow, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina, che rivela una vetta con dei fari di colore rosso, una serra aerodinamica e parafanghi alti che sporgono dalla carrozzeria.

Il design aggressivo, che solo in parte ricorda quello della A480, sottolinea dei lineamenti futuristici, dettati anche da quello che si prevede sotto il cofano che secondo Alpine si tratta di 'un potente motore elettrico'. Nei prossimi giorni, precisamente il prossimo 13 ottobre, l'auto verrà svelata in anteprima per poi conquistare il grande pubblico al Salone di Parigi.

La Alpine Alpenglow è destinata a fare da apri-pista per la nuova era della casa automobilistica francese che punta a rinnovare il marchio all'insegna della novità e del progresso. E voi, invece, cosa ne pensate di questo concept? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.