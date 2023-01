Alpine ha in mente un SUV sportivo che potrebbe usare la piattaforma della Lotus Eletre

L’ultima creatura della casa francese è stata l’Alpine A110 R, ma per il futuro le cose cambieranno, perché i nuovi modelli saranno elettrici e appartenenti a diversi segmenti, per lo più inesplorati per il brand d’oltralpe. E ovviamente non mancheranno dei crossover, compresi dei SUV sportivi che potrebbero utilizzare la piattaforma Lotus.

I primi modelli Alpine saranno la R5 e il GT X-Over, ma per il 2027 e 2028 dovrebbero essere in cantiere due SUV sportivi, come suggerito dal CEO, Laurent Rossi, che avranno l’obiettivo di rivaleggiare con Porsche Macan e Cayenne. Rossi ha poi aggiunto ai microfoni di Autocar, che questa coppia di modelli potrebbe basarsi su una piattaforma Lotus, e non su una Renault-Nissan-Mitsubishi, per il semplice fatto che, nonostante la svolta elettrica, Alpine resta comunque un brand sportivo che metterà le performance in primo piano.

Ricordiamo inoltre che Alpine e Lotus hanno già una collaborazione in corso per lo sviluppo di un’imminente sportiva coupé elettrica (sarà l’erede elettrica dall’Alpine A110 S che abbiamo guidato su strada), dunque l’opzione di utilizzare la piattaforma della Lotus Eletre per i SUV sportivi Alpine acquista ancor più veridicità.

Rossi ha poi aggiunto che i due nuovi SUV saranno veicoli di circa 2 tonnellate e lunghi all’incirca 5 metri, che hanno nel mirino le due regine, Porsche Macan e Cayenne. Il SUV più grande dovrebbe nascere sulla piattaforma dell’Eletre quindi, mentre quello più piccolo dovrebbe utilizzare la piattaforma del prossimo crossover di Lotus, conosciuto col nome in codice Type 134 e atteso per il 2024.