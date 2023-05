Alpine-Lotus e la sportiva elettrica: questo matrimonio non s'ha da fare

Alpine e Lotus ad inizio 2021 avevano annunciato una collaborazione con l’obiettivo di sviluppare una sportiva elettrica. Gli sforzi congiunti avrebbero portato a sfornare l’effettiva erede della Alpine A110, berlinetta a motore centrale prodotta a partire dal 2017.

Il piano del Gruppo Renault è quello di specializzare Alpine in sportive elettriche. Il futuro modello è una sorta di manifesto alle intenzioni del marchio. L’apporto di Lotus avrebbe portato un know-how non indifferente, considerando che il brand inglese, controllato da Geely, ha da tempo investito massicciamente sulla propulsione elettrica. Tuttavia recentemente, Alpine e Lotus hanno annullato l'accordo.

La notizia è stata dapprima pubblicata da Automotive News Europe e infine confermata dalla stessa Alpine ad Autocar. Va sottolineato che cessa esclusivamente la collaborazione per la sportiva: i futuri SUV di Alpine saranno basati sulle controparti Lotus. Il primo SUV elettrico della casa di Hethel, la Lotus Eletre, è disponibile in concessionario con prezzi a partire da 98.940 euro. Nella versione più performante, la Eletre R, è capace di erogare ben 918 CV per una coppia di 985 Nm!

L’attuale Alpine A110 rimarrà sul mercato almeno fino al 2026; nel 2021 ha goduto di un leggero restyling che ha portato ad una riorganizzazione della gamma, ora offerta nelle versioni A110, GT, S e R. La Alpine sarà presente anche alla Pikes Peak Hillclimb con una fenomenale variante da 500 CV della A110.



Va sottolineato che la fine della partnership Alpine-Lotus non indica la cessazione del progetto della sportiva elettrica: il marchio d'oltralpe svilupperà ancora il modello, cercando nel frattempo nuovi partner.