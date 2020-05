Alpine potrebbe lanciarsi completamente sulle EV: qual è il futuro della A110?

Per il momento Alpine potrebbe aver scampato un importante taglio agli investimenti da parte di Renault. Evidentemente, nonostante la Alpine A110 si sia rivelata un prodotto eccezionale e una delle migliori sportive degli ultimi tempi, i risultati finanziari non hanno pienamente rispecchiato le aspettative.

Nel frattempo Renault ha annunciato che lo stabilimento di Dieppe, quello principale per Alpine, continuerà a lavorare a pieno regime (sventata quindi una chiusura immediata conseguente ai tagli), almeno fino alla fine del ciclo vitale della A110. Questo però solleva ovviamente grossi dubbi sul futuro del marchio e, secondo quanto riportato da Autocar, lo scenario maggiormente plausibile sarebbe quello di una trasformazione totale della gamma per il raggiungimento dell'elettrificazione.

Jean-Dominique Senard, dirigente presso Renault, ha affermato:"Chiaramente, Alpine è un brand meraviglioso e dobbiamo pensare molto, molto seriamente al futuro del marchio per capire in che modo possa aggiungere valore al Gruppo." In seguito ha poi aggiunto:"è abbastanza ovvio però che non possiamo continuare a fare come stiamo facendo adesso."

Secondo fonti interne al Gruppo francese, Renault starebbe pensando di rendere Alpine il suo marchio elettrico, e l'idea sarebbe stata presa "in forte considerazione." In ogni caso, come confermato dallo stesso Senard, la decisione finale spetterà al prossimo CEO di Renault Luca de Meo, che assumerà questa carica durante il mese di luglio.

La conseguenza più importante a livello produttivo di questa eventualità sarà quella di uno spostamento necessario dallo stabilimento di Dieppe, che al momento non sarebbe attrezzato all'assemblaggio di EV, oppure quella di dover investire cifre spropositate per aggiornarlo.

Infine il boss del design Renault ci ha tenuto a precisare alcune cose riguardo l'elettrificazione:"è inevitabile il fatto che noi dovremo elettrificare Alpine." E poi:"Non lo facciamo soltanto per le regolamentazioni. L'aspettativa delle persone cambierà e ci spingerà in questa direzione."

