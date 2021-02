Alpine GTA: il miglior studio indipendente mai realizzato?

Il marchio Alpine sarà fondamentale nel futuro del Gruppo Renault. Il nuovo CEO Luca De Meo non si è nascosto e l'ha definita "piccola Ferrari", inoltre Alpine sarà presente alla stagione di Formula 1 2021, sostituendo il brand Renault. Del marchio se ne è occupato anche Arseny Kostromin in via non ufficiale: scopriamo insieme la Alpine GTA.

Ribadiamo la premessa: l'altissima qualità progettuale e la bontà dei render potrebbero far pensare che la GTA sia un prodotto ufficiale Alpine: non lo è. Si tratta di uno studio personale di Arseny Kostromin, ex designer presso Volkswagen, Renault, Genesis e Koenigsegg. La GTA mescola sapientemente il DNA della casa francese con elementi che sembrano provenire dalla Formula 1.

La sportiva prende spunto dalle forme della Alpine A110 Berlinette e misura 4115 mm di lunghezza, 1826 mm di larghezza e 1100 di altezza. I fari tondi diurni all'anteriore la identificano immediatamente come Alpine. L'ispirazione alla storica Berlinette anni '60 è palese guardando il lunotto posteriore, un elemento "classico" perfettamente integrato con un linguaggio contemporaneo. Tutte le appendici aerodinamiche sono in fibra di carbonio non verniciata, il padiglione è particolarmente compatto e il posteriore, dotato di un enorme alettone e di gruppi ottici LED, è l'elemento più futuristico della vettura. I due massicci terminali Akrapovic suggeriscono la presenza di un motore termico. Gli interni sono da vera auto da competizione: si mescolano fibra di carbonio, pelle nera e pochi ed essenziali strumenti, rigorosamente analogici.

Parlando con la testata Carscoops, Kostromin ha così definito il suo progetto: “Stavo cercando di raccontare una storia avvincente con questo lavoro. Ci sono voluti circa tre mesi, lavorandoci a sprazzi... in qualche modo sento che ora la storia è finalmente ultimata”. Sulla possibilità di vederla realizzata Kostromin ha dichiarato “devo solo trovare un investitore e costruirla realmente”. Noi suggeriamo un'altra soluzione: egregio De Meo, prenda la cornetta e chiami Kostromin, la GTA sarebbe perfetta per affiancare la moderna Alpine A110.