L'Alpine GTA Concept del designer Kostromin verrà venduta dalla casa francese come NFT

Gli NFT stanno diventando un argomento sempre più in voga negli ultimi mesi e Alpine si getta in questo mondo diventando di fatto la prima casa automobilistica a vendere delle vetture all’interno del mondo delle crypto art, con una concept car NFT (Not Fungible Tokens).

Vi abbiamo confuso con tutti questi termini? Allora cerchiamo di semplificare definendo innanzitutto l’NFT, ossia un token blockchain creato appositamente per dare vita a qualcosa di unico e non replicabile (non fungibile appunto), e spesso si trova sotto forma di immagini, video o altre forme d’arte digitale. In questo caso si tratta di una vettura virtuale, nella fattispecie l’Alpine GTA Concept, lo studio ad opera di Arseny Kostromin, un designer russo che da sempre nutre una profonda ammirazione per le vetture Alpine.

Nel creare questa concept car si è ispirato all’Alpine A110 Berlinette ma in un contesto assolutamente moderno, e il risultato parla da sé. Siamo rimasti estasiati di fronte a questo studio sul design della GTA Concept già qualche mese fa, e adesso ne riparliamo perché diventerà la prima auto venduta come NFT.

Per essere precisi, Alpine ne metterà in vendita cinque, ognuna caratterizzata da una livrea specifica realizzata in collaborazione con nfast, una startup specializzata appunto nella realizzazione di supercar sotto forma di NFT. La prima colorazione prende spunto dalle monoposto dell’Alpine F1 Team, la squadra che compete nell’attuale campionato del mondo di Formula 1, e molto simile alla Alpine F La seconda è vestita di una tinta total black opaca con una grande A sul fianco in tinta cangiante. La terza sfoggia il tricolore francese riprendendo lo stile delle mimetiche militari di tipo digitale. La quarta è una fedele riproduzione del progetto originale di Kostromin e un chiaro riferimento al colore storico di Alpine, per questo sfoggia una semplice carrozzeria in tinta azzurra.

La quinta ed ultima livrea è anche la più complessa, composta da due grafiche topografiche blu e rosse: la prima mostra un tracciato e le coordinate GPS del Monte Bianco, location iconica nella storia del marchio, mentre le linee rosse creano una sorta di mappa creata tramite la programmazione di un algoritmo di codifica creativo. Inoltre, indossando un paio di occhiali anaglifi 3D si riuscirà a svelare cosa si nasconde dietro alla livrea.

La concept car rimarrà soltanto un esemplare digitale e a tal proposito Cedric Journel, vice presidente delle vendite e marketing in Alpine, ha affermato: “Dopo la nostra collaborazione con Felipe Pantone (guadate l’Alpine A110 by Felipe Pantone presentata al Gp di Monaco), abbiamo voluto andare oltre offrendo un campo di espressione artistica ai designer di Alpine Cars e dell'Alpine F1 Team, e mostrare il nostro apprezzamento per il lavoro di designer indipendenti che amano il nostro marchio. Il risultato è buono quanto il loro talento e la qualità delle NFT è eccezionale”.

Prima di lasciarvi vi comunichiamo che le auto verranno messe in vendita su opensea.io il prossimo 3 novembre, e rimarranno all’asta fino al 5 novembre.