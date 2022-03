Alpine A4810, l'hypercar a idrogeno ideata dagli studenti dello IED di Torino

Gli studenti del Master in Transportation Design dello IED di Torino hanno talento da vendere, e dopo aver visto l’incredibile Suzuki Misano EV Concept nel 2021, quest’anno hanno dato vita ad una rivoluzionaria hypercar a idrogeno in collaborazione con Alpine. Uno studio di un ipotetico modello del 2035.

Il suo nome, A4810, indica i 4.810 metri del Monte Bianco, ossia la cima più alta della Alpi che sta a metà tra la nostra nazione e quella francese, un esempio scelto appositamente per sottolineare la collaborazione tra lo IED di Torino e Alpine. L’hypercar messa a punto dagli studenti non è affatto piccola: misura più di 5 metri in lunghezza, 2 metri in larghezza e circa un metro in altezza, con passaruota pronunciati e muscolosi all’anteriore come al posteriore, che restituiscono un look paragonabile ai prototipo che corrono a Le Mans.

La carrozzeria tinta nell’iconico blu delle vetture sportive della casa francese, è scavata e modellata dall’aerodinamica, che adotta tecnologie e conoscenze sviluppate sui campi di gara della Formula 1. Il corpo vettura è infatti caratterizzato da ampie aperture e spazi vuoti, all’anteriore, dove spunta uno spoiler in fibra di carbonio enorme, così come al posteriore, che è sfuggente e caratterizzato dai gruppi ottici verticali che hanno un disegno che riporta alla mente gli estremi della coda della mitica “homologation special” Alpine A110.

Dal retrotreno spuntano anche due scarichi dalle generose dimensioni, che suggeriscono la presenza di un motore a idrogeno che sfrutta la combustione interna e non le celle a combustibile convenzionali (la tecnologia che troviamo a bordo della Toyota Mirai). Infatti l’obiettivo del progetto era quello di creare una vettura dalle prestazioni incredibili ma allo stesso tempo attenta all’ambiente.

Questo concept è quindi il frutto del lavoro di 28 studenti, che hanno lavorato a questo progetto come tesi per conseguire la laurea in Master in Transportation Design allo IED di Torino, e rimarrà soltanto uno studio, esattamente come la Suzuki Misano citata in apertura e la Honda Tomo presentata nel 2019.