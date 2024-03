Alpine A290, la Renault 5 'cattiva' da 220CV: costerà 35mila euro?

La nuova Alpine A290, un'auto sportiva dalle dimensioni compatte e prestazioni eccezionali, non che primo modello elettrico di Alpine, è prossimo al debutto. La notizia è stata ufficialmente annunciata dal marchio francese: questa supercar sarà presentata al pubblico nel corso di questa primavera.

Alpine A290 promette di essere una vettura sportiva elettrica di classe B, offrendo un'esperienza di guida emozionante con il suo motore elettrico da 220 cavalli, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 52 kWh che garantisce un'autonomia di circa 400 chilometri. Nonostante le sue prestazioni, il prezzo, non ancora noto, della vettura sarà un punto, soprattutto considerando che la versione base della Renault 5 verrà venduta con importi a partire da 25.000 euro.

Il lancio sul mercato, come già accennato, è previsto per la primavera del 2025, con la possibilità di prenotare anticipatamente i primi modelli di un'edizione speciale. Tornando al prezzo, si prevede che oscillerà tra i 35.000 e i 38.000 euro, rendendola un'opzione allettante per gli appassionati di auto sportive elettriche che desiderano un'esperienza di guida di alto livello senza però dover sborsare una fortuna.

Parallelamente, la recente vittoria della Renault Scenic E-Tech come Auto dell'Anno in Europa rappresenta un importante riconoscimento per il gruppo Renault e un forte traino per la sua crescente gamma di veicoli elettrici. Tuttavia, il vero fulcro dell'attenzione nel 2024 è la nuova Renault 5, destinata a diventare un'importante pietra miliare per il marchio.

Il CEO di Renault, Fabrice Cambolive, ha annunciato recentemente l'inizio delle vendite della nuova Renault 5 EV, evidenziando un'enorme lista d'attesa di oltre 50.000 unità. Questa vettura rappresenta un punto di svolta per Renault nel mercato europeo, offrendo un design retrò ad un prezzo competitivo. La produzione avverrà in Francia e sarà disponibile in due opzioni di batteria che offriranno autonomie rispettivamente di 300 e 400 km. Se a questo aggiungiamo il debutto imminente della nuova Alpine A290, possiamo dire che adesso l'attenzione è tutta rivolta verso il marchio sportivo Rombo e sulla sua entrata (a gamba tesa) nel mercato dei veicoli elettrici.

