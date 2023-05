Alpine A290_β, il concept della piccola elettrica: pura sportività e tanta cattiveria

Alpine ha presentato il suo concept elettrico che anticipa i prossimi modelli del glorioso marchio francese. Stiamo parlando dell'A290_β, vettura che trasuda sportività e dinamicità da ogni poro, e che sembra pensata per un pubblico sportivo e giovane.

Come svelato da Cristina Faienza, Alpine Territory Manager Italia & Adriatic, obiettivo di Alpine è quello di unire qualità, eleganza e sportività, e il risultato lo si può senza dubbio vedere nell'A290, una city car sportiva green che incarna alla perfezione la lunga tradizione nel motorsport del marchio.



“La scelta del nome A290_β – fa sapere Laurent Rossi, CEO di Alpine - è in linea con la strategia globale di naming della Marca Alpine: i nomi cominciano con la lettera “A”, seguita da tre numeri. Il “2” si riferisce al segmento B e il “90” alla futura gamma “lifestyle” della Marca. Infine, la lettera “Beta” dell’alfabeto greco fa riferimento alla fase intermedia di sviluppo, prima del lancio ufficiale del modello di serie”.

E ancora: “A290_β segna l’inizio di una nuova era per Alpine, con la nascita del “Dream Garage” 100% elettrico a partire dal 2024. Questa show-car urbana reinventa i codici della sportività elettrica. Facendo leva su una forte eredità, A290_β proietta Alpine nel futuro per vivere nella quotidianità quello spirito di competizione che contraddistingue la Marca fin dalla sua creazione”.

Esteticamente si presenta come una compatta lunga 4,05 metri, larga 1,85 e alta 1,48, un classico Segmento B. Bello il paraurti anteriore dotato di grandi prese d'aria e quindi molto sportivo, mentre sul retro abbiamo un vistoso diffusore.



Spiccano senza dubbio anche i fari con la doppia X, altro omaggio alle corse e ai rally, così come i cerchi in lega enormi, da ben 20 pollici, con un design altamente avanguardista. Gli pneumatici montati per il concept sono stati sviluppati appositamente da Michelin, mentre la colorazione scelta è il bianco, in contrasto però con una serie di inserti in carbonio.

Aprendo le portiere troviamo un abitacolo con tre posti, con quello del conducente in mezzo e sedili sportivi con guscio di carbonio. Sul volante spicca il pulsante OV che sta per overtake e che permette un boost extra di potenza per 10 secondi: Alpine ha spiegato che sarà presente su tutti i modelli elettrici della futura gamma Alpine.

Spicca l'assenza di schermi, con Alpine che sembra voler sposare la filosofia di alcuni grandi marchi, come ad esempio BMW, che ha dichiarato guerra ai display centrali. Il conducente potrà godersi tutte le info necessarie su un head up display che troverà subito dietro il volante.



Tutto tace infine sulle motorizzazioni, ma si sa che l'Alpine A290_β utilizza un sistema di torque vectoring che verrà montato anche sui modelli di serie.