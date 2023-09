Alpine A110R è un lavoro di ingegneria ispirato alle corse motorsport

L'Alpine A110 R è una vettura ispirata al mondo delle gare automobilistiche, caratterizzata da prestazioni estreme e un focus sulla aerodinamica. La sua progettazione è centrata sull'equilibrio tra miglioramento del carico aerodinamico e riduzione della resistenza.

Questa nuova Alpine A110 R ha integrato numerosi elementi derivati dal motorsport, mirando a ottimizzare le sue prestazioni ad alta velocità. Ha beneficiato dell'esperienza e delle tecnologie della Formula 1, con particolari come un alettone posteriore a collo di cigno, un fondo piatto e un diffusore rivisitato. Inoltre, i cerchi realizzati al 100% in carbonio contribuiscono a garantire una maggiore stabilità sia in curva che ad alta velocità.

La Alpine A110 R presenta un significativo aumento del carico aerodinamico nella parte posteriore rispetto alla A110 S equipaggiata con il Kit Aero, con un incremento di 29 kg di downforce a velocità massima. Ciò ha comportato un notevole miglioramento nel bilanciamento della vettura durante le curve veloci. Inoltre, è stata ridotta la resistenza aerodinamica del 5% (in configurazione da pista), permettendo alla vettura di raggiungere una velocità di punta record di 285 km/h.

Il frontale della vettura è dotato della stessa lama in carbonio presente sulla A110 S, ma con gli ingressi d'aria integrati nel paraurti. Questa configurazione contribuisce a ridurre la resistenza dell'aria e a migliorare la velocità massima raggiungibile. Inoltre, è stata apportata una revisione dell'aerodinamica nella parte anteriore per ottenere il massimo bilanciamento in combinazione con il nuovo telaio.

La Nuova Alpine A110 R presenta un alettone posteriore con supporti a collo di cigno che migliorano l'aerodinamica e il look sportivo. Le minigonne laterali in carbonio estendono il fondo piatto e migliorano la stabilità. L'impianto di scarico doppio ha una doppia parete per isolare i gas di scarico e proteggere i componenti circostanti. Ecco invece la Alpine A424_B che correrà a Le Mans nel 2024.



Recentemente abbiamo anche intervistato Cristina Faienza, Manager Territory di Alpine Italia, la quale ci ha svelato alcuni dei piani futuri dell'azienda.