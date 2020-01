La Alpine A110 SportsX è un'opera d'arte su ruote pronta per le montagne

La Alpine A110 è una delle vetture più apprezzate in assoluto negli ultimi anni. E' amata sia dagli enthusiast dei motori sia dagli osservatori più casuali, e non è un caso se l'abbiamo inserita nel nostro speciale riguardante le auto più importanti dello scorso decennio.

La sua guida fluida e reattiva, la sensazione di leggerezza nelle curve, il sound e l'estetica originale l'hanno resa unica, e la recente presentazione dell'agguerrita versione A110S al Salone di Tokyo le ha messo nuovamente i riflettori addosso.

Adesso però è la stagione degli sport invernali, e quale miglior scusa per proporre varianti apposite? Bentley ha colto immediatamente la palla al balzo mostrando a tutti la Continental GT perfetta per il ghiaccio, ma adesso è arrivato il turno di Alpine. La casa automobilistica francese ha stupito tutti annunciando la A110 SportsX, che prende ispirazione dal mondo del Rally e rende disponibili delle particolari appendici per gli sci.

All'International Automobile Festival at Les Invalides tenutosi a Parigi, Alpine ha messo in piedi uno show "A metà tra Retrospettiva e Prospettiva". Lo stand infatti introduce "modelli del presente e di fantasia, le quali storyline vanno avanti e indietro tra due ere e la ricchezza della storia Alpine come insostituibile fonte d'ispirazione."

Alpine afferma che la SportsX è basata sulla A110 Pure ed è ispirata alla A110 da rally che vinse il Rally di Montecarlo nel 1973. Il concept è però ben più largo e anche più lungo. Il suo aspetto è caratterizzato dal marcato stacco tra il nero del tetto e del cofano e il bianco della restante carrozzeria. Un porta-sci è stato montato di default sulla parte posteriore del tettuccio e lungo il corpo della macchina troviamo altri dettagli in nero. Scuri anche i cerchi, così come le croci sui fari fendinebbia.

Siamo quindi di fronte ad un eccentrico esercizio di stile che non andrà in produzione per come è stato pensato, e quindi questa potrebbe essere una delle rarissime occasioni per ammirare una simile creazione.