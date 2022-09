L'Alpine A110 R sarà la versione più veloce del modello, sfiorando i 300 km/h

Alpine sta per svelare la A110 R, ovvero la versione più specialistica e orientata alla pista che sia mai esistita per la A110, e a pochi giorni dal debutto ufficiale la casa non sta più nella pelle e ha svelato ulteriori dettagli sulla sua pepatissima sportiva francese.

L’A110 R verrà presentata ufficialmente il 4 ottobre, ma dopo aver visto tutti i componenti che renderanno così speciale ed efficiente la sportiva francese, oggi Alpine ha pubblicato un nuovo trailer che ci permette di sentire il suo sound durante una sessione al banco prova, mentre sul cruscotto possiamo leggere un po’ di numeri offerti dal suo propulsore.

Lo scorso annuncio infatti non aveva fatto alcun riferimento al motore, ma dopo questo breve filmato alcune cose sono più chiare. Nella parte alta della strumentazione si leggono i valori di coppia e potenza, con la prima che dice 340 Nm e la seconda che non fornisce un dato preciso ma dice “maggiore di 300 CV”, dunque è probabile che il motore da 1.8 litri di serie abbia ricevuto qualche accorgimento per andare oltre ai 300 CV attualmente disponibili. Questo si traduce in una velocità massima più alta della A110 S (leggete la nostra prova su strada dell’Alpine A110 S), con un valore di 285 km/h.

Si tratta di un incremento di “soli” 10 km/h rispetto al modello standard, ma le prestazioni saranno notevolmente superiori in ogni frangente tenendo conto che l’auto è più leggera e adotta una nuova trasmissione a doppia frizione con 7 marce realizzata da Getrag. Non resta quindi che attendere gli ultimi giorni prima del debutto ufficiale del modello che diventerà il canto del cigno delle vetture a motore termico di Alpine, che dal 2025 passerà all’elettrico.