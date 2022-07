Alpine A110 E-ternité: un prototipo elettrico della sportiva francese, a cielo aperto

Da più di un anno sappiamo che Alpine è destinata a diventare un brand full electric, come tutti del resto, ma c’è ancora tempo prima che arrivino i nuovi modelli EV. La casa di Dieppe però inizia a prendere le misure con l’Alpine A110 E-ternité, un prototipo elettrico basato sulla sportiva che già conosciamo.

Rispetto all’Alpine A110 standard, la E-ternité mette da parte tutta la componente termica della vettura e si affida invece al powertrain elettrico della Renault Megane E-Tech (abbiamo guidato in anteprima la Renault Megane E-Tech in Spagna). i tecnici Alpine hanno dovuto però il loro bel da fare per adattare il tutto alla piccola sportiva, e infatti il pacco batterie composto da 12 moduli è stato diviso in due parti, una da 4 moduli all’anteriore e una da 8 moduli al posteriore.

A seguito della conversione, l’auto è “ingrassata” di 258 kg, mantenendo un peso tutto sommato contenuto, fermando l’ago della bilancia a 1378 kg, andando poco oltre al limite di 1320 kg deciso dalla casa in fase di sviluppo. Ovviamente anche le prestazioni hanno risentito del cambiamento e adesso la A110 E-ternité eroga 242 CV e 300 Nm di coppia, mettendo in mostra numeri leggermente inferiori alla controparte a motore termico, che vanta invece 292 Cv e 320 Nm di coppia.

Le particolarità di questa vettura però non si limitano soltanto alla meccanica che si nasconde sotto alla carrozzeria. L’auto infatti è dotata di un tetto rimovibile che lascia gli occupanti col vento tra i capelli e, grazie alle soluzioni e ai materiali utilizzati (fibra di carbonio riciclata e anche materiali “nuovi” creati ad hoc da Alpine), i tecnici sono riusciti a mantenere la stessa rigidità del modello standard.

All’interno invece è curiosa la scelta di eliminare lo schermo dell’infotainment che viene rimpiazzato da un sopporto per alloggiare il tablet personale del conducente. L’Alpine A110 E-ternité si presenterà al mondo in occasione del prossimo GP di Formula 1 che si terrà in Francia, mentre per la prima sportiva in collaborazione con Lotus c’è ancora da aspettare.