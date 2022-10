Alpine A110 E-ternité si mostra al Salone di Parigi: motore elettrico e tetto removibile

In occasione del Salone di Parigi Alpine è tornata a mostrare la A110 E-ternité, la sportiva del brand che anticipa la svolta elettrica del marchio francese. Oltre al powertrain EV ci sono diverse modifiche che si nascondono sotto alla carrozzeria che rendono il tutto più pepato, ma l’E-ternité è solo un prototipo e resterà tale.

Alpine ha svelato la A110 E-ternité durante il GP di Francia di Formula 1 dello scorso luglio, e in quell’occasione ci aveva già svelato i punti cardine di questo concept, che abbraccia la mobilità elettrica tenendo però a mente tre punti fondamentali, ovvero “performance, bilanciamento e agilità” che caratterizzano anche la A110 che tutti conosciamo (qui trovate la nostra prova su strada dell’Alpine A110 S).

Per raggiungere questi obiettivi i tecnici d’oltralpe hanno dunque pensato di utilizzare il pacco batteria da 60 kWh della Megane E-Tech e di posizionarlo sulla vettura in modo tale da replicare lo stesso bilanciamento della A110 standard: la batteria è stata dunque divisa in 12 moduli, 8 dei quali si trovano subito dietro ai sedili per simulare la presenza del motore termico in posizione centrale, mentre gli altri quattro moduli si trovano sull’asse anteriore dell’auto.

Il pacco batterie pesa 392 kg, ma il peso complessivo della vettura è salito di soli 258 kg rispetto alla versione termica. La potenza totale è leggermente inferiore, con un valore di 242 CV e 300 Nm di coppia erogati dal motore elettrico montato sull’asse posteriore, che permettono comunque di passare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi.

Anche se elettrica, la Alpine A110 E-ternité dispone comunque di un cambio, mentre le sospensioni sono griffate Ohlins. Per mantenere i pesi, l’auto fa largo uso della fibra di carbonio, utilizzata nella realizzazione del cofano, della griglia, dei sedili e del tetto, che dispone di anche di un pannello removibile che lascia l’auto a cielo aperto.

Come detto in apertura, la A110 E-ternité è, e resterà, un semplice prototipo costruito come “auto laboratorio” per sviluppare e testare alcune scelte tecniche che probabilmente vedremo sui prossimi modelli del marchio, che dal 2024 diventerà full electric.