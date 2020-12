Alpha Ace Coupé, l'elettrica americana che somiglia a una classica Alfa Romeo

Inutile affermare il contrario: le auto elettriche alimentate a batteria stanno condizionando pesantemente il mercato internazionale. Parliamo di una tecnologia presente ovviamente nelle auto di ultima generazione, ma non sono pochi i modelli retrò. Oggi vi parliamo ad esempio della nuova Alpha Ace Coupé.

Nel recente passato abbiamo visto una MINI classica diventare una costosa elettrica, o ancora una splendida Alfa Romeo Giulia GT venire trasformata in una vettura alimentata a batteria. Potremmo continuare con altri esempi, pensiamo all’azienda inglese che trasforma (in cambio di parecchio denaro...) i modelli classici di Range Rover in vetture 100% elettriche. Oggi come anticipato è il turno della particolare Alpha Ace Coupé, dal design talmente vintage da sembrare a prima vista una classica Alfa Romeo - con qualche elemento della nuova Honda E.

Secondo la sua scheda tecnica, la Ace Coupé può percorrere 400 km di strada con una sola carica, percorrendo lo 0-96 km/h in 6 secondi. A livello dimensionale è poco più corta di una Nissan Leaf, 4,19 metri, ma leggermente più larga, 1,88 metri, per 1,44 metri di altezza. Internamente, le somiglianze sono soprattutto con la Tesla Model 3, abbiamo infatti un minimalismo estremo e un grande schermo centrale utile a controllare ogni aspetto della vettura. Il resto dell’abitacolo è un sapiente mix di elementi innovativi e vintage, ora non resta che aspettare l’ufficializzazione del prezzo.