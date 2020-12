Alpha ACE: appena presentata un'interessantissima coupé elettrica

Attraverso il canale YouTube proprietario, Alpha Motor Crporation ha recentemente presentato un elettrizzante concept di auto elettrica: la Alpha ACE. Il marchio ha assolutamente intenzione di mandarla in produzione, e il numero di esemplari da costruire dipenderà dalla riposta del mercato.

Come potete vedere dal video in alto, si tratta di una vettura retro-futuristica dalle linee parecchio intriganti, le quali vanno a poggiare su una piattaforma modulare, che consente in questo caso lo spazio sufficiente per due passeggeri e un design del cruscotto semplice e pulito.

Il brand l'ha esposta in questo modo:"La ACE Coupe si mostra in una raffinata tonalità d'argento che la compagnia chiama "Blue Seraph" per la stilosa finitura metallica. Sotto il cofano lucido e la coda si trova un abbondante vano di carico ricavato grazie alla sua architettura elettrica."

Per il momento non abbiamo quasi nessuna informazione sulle specifiche tecniche effettive, ma per la variante definitiva Alpha Motor punta ad ottenere i seguenti numeri: un'autonomia per singola carica di oltre 400 chilometri, un peso massimo di 1650 chilogrammi e uno scatto da 0 a 100 km/h inferiore ai 6 secondi. Da far notare poi, per i puristi, una trazione esclusivamente posteriore, e dal nostro canto speriamo che una fetta sufficiente di consumatori possa darle una possibilità.

In attesa di avere aggiornamenti sulla piccola e piacevole vettura elettrica vogliamo mostrarvi altri due concept perticolarmente interessanti. Il primo, la Maserati Project Rekall, è stato progettato direttamente attraverso il canale ufficiale del programma Maserati FuoriSerie, e speriamo con tutto il cuore che la casa italiana possa dare una chance al progetto. Il secondo invece incarna un sogno quasi irrealizzabile, e cioè quello di una Bugatti speedster: ecco la folle Bugatti Type 251 Evo Concept.