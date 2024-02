Alonso torna sul mondiale di Formula 1 2007: 'Io ed Hamilton non saremo mai amici'

Il rapporto tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton, recentemente annunciato come pilota Ferrari a partire dal 2025, è sempre stato una sorta di corda tesa sin dai tempi in cui i due piloti condividevano il box alla McLaren nel 2007, anno del debutto di Hamilton nella massima categoria.

L'aspra rivalità tra loro è stata oggetto di discussione, con Alonso stesso che ha svelato alcuni retroscena: in un'intervista del documentario a lui dedicato su DAZN, Alonso ha rivelato i dettagli dei contrasti che hanno caratterizzato il loro rapporto durante la stagione trascorsa insieme in McLaren. "Eravamo nella stessa squadra, nello stesso garage, viaggiavamo spesso insieme, facevamo riunioni insieme e abbiamo iniziato a notare che c'erano degli attriti", ha dichiarato lo spagnolo, sottolineando le difficoltà di convivenza che hanno minato la loro collaborazione.

Le tensioni emerse tra i due piloti non furono semplici da gestire, in parte a causa dell'ambiente competitivo e immaturo che caratterizzava la scuderia in quel periodo. Alonso non ha esitato a puntare il dito contro il capo squadra di allora, Ron Dennis, per non aver saputo gestire efficacemente la situazione. "Avevamo un capo che non sapeva controllare la situazione. Questo non sarebbe successo con Flavio Briatore. O con Lawrence Stroll", ha enfatizzato Alonso, evidenziando la mancanza di un'autorità risolutiva.

Alonso ha ammesso inoltre di aver sepolto molti ricordi legati a quel periodo difficile, attribuendo a sé stesso e a Hamilton la maggior parte della responsabilità per la mancanza di maturità e collaborazione. "Ho cancellato tante cose dalla mia memoria, dovrei richiamare tanti ricordi per entrare nel dettaglio. Fu un anno difficile, in cui la colpa è soprattutto mia e di Hamilton per la nostra immaturità e la mancanza di lavoro di squadra", ha ammesso Alonso.

Sebbene oggi esista un reciproco rispetto tra i due piloti, Alonso ha chiarito che è improbabile che si trasformi in un'amicizia vera e propria. "Non credo che saremo mai amici in futuro. Non credo che abbiamo molte cose in comune", ha concluso il due volte campione del mondo, sottolineando l'irriducibile distanza che separa le loro personalità.

Arrivando in casa Redbull, in capo storico del team, Christian Horner, è stato accusato di commenti e atteggiamento inappropriati all'interno del team nei confronti di alcuni dipendenti. Horner è stato interrogato per ben 8 ore dai vertici della scuderia. Se tali accuse dovessero trovare conferma, inizierebbe una vera a propria lotta di potere all'interno di Redbull.