Alonso dà spettacolo a bordo dell'Aston Martin DBX707: il SUV al limite in pista

La scorsa estate abbiamo appreso che Alonso avrebbe sostituito Vettel alla guida dell’Aston Martin nel campionato Formula 1 2023, e come spesso accade da questi accordi scaturiscono anche interessanti trovate commerciali: Nando si è messo alla guida del SUV DBX707 e lo ha portato al limite in pista.

Molti avrebbero preferito vederlo a bordo della Valkyrie forse (a proposito, salite a bordo dell’Aston Martin Valkyrie AMR Pro per un giro di pista con Hulkenberg), ma avviando il video vi renderete conto che lo spettacolo non manca affatto e anzi, è sconcertante vedere cosa sia capace di fare un SUV come l’Aston Martin DBX707, strapazzato nelle mani del pluri iridato pilota di Oviedo.

Anche perché i numeri del DBX707 non sono certo trascurabili, tanto che venne presentato come il SUV premium più potente del pianeta, anche se adesso è stato superato dal Ferrari Purosangue. Parliamo di un SUV sportivo che sotto al cofano nasconde un motore V8 twin-turbo da 4.0 litri di origine AMG, che in questo caso eroga 707 CV di potenza e 900 Nm di coppia, quanto basta per permetterle di toccare i 100 km/h in 3,3 secondi, continuando la sua corsa fino alla velocità massima di 310 km/h.

Infine, bisogna far notare che, nonostante il peso superiore alle due tonnellate, dinamicamente si comporta altrettanto bene, ricordando che il noto tester Chris Harris è rimasto sconcertato dalla capacità della Aston Martin DBX707, nonostante lui non ami questo segmento.