Alonso non ha dubbi: 'Fra Hamilton e un talento? Scelgo sempre il primo fino a 80 anni'

Il veterano di Formula 1, Fernando Alonso, sembra sposare alla perfezione la decisione di Mercedes di rinnovare il contratto di Lewis Hamilton. Le Frecce d'Argento resteranno con il 7 volte campione del mondo fino ai 40 anni, decisione che ha fatto storcere il naso a qualcuno.

L'inglese non vince infatti una gara da un anno e mezzo, e probabilmente anche il mondiale 2023 si concluderà all'asciutto, inoltre l'età avanza inesorabilmente anche per la star di Stovenage, limite contro cui è impossibile combattere.

Nonostante ciò Alonso, come detto in apertura, si dice assolutamente d'accordo con la decisione di Mercedes: "Non ho mai visto nessun team di rally, MotoGP o F1 scegliere il più lento tra due piloti – ha detto in un'intervista concessa a El Mundo Deportivo - continua ad essere così. Se adesso fossi il boss di un team e dovessi scegliere fra Hamilton, il più giovane della griglia o un pilota promettente della F2, beh sceglierò sempre Hamilton fino a 80 anni, fino a che qualcuno non mi dimostrerà che è più veloce di Hamilton".

Quindi Alonso ha ribadito il concetto: "Fino ad ora nessuno me lo ha mostrato. L'età può essere un problema, può esserci la demotivazione, puoi vedere che non sei più al 100% della tua prestazione o della tua concentrazione e le tue preoccupazioni possono essere diverse dalla F1. Ma Hamilton continua a dare il 100% e la sua unica vita e preoccupazione sono la F1, così come per me. Quando arriverà qualcuno più veloce ne ri parleremo, ma al momento Hamilton è il più veloce di chiunque altro”.

Fernando Alonso ha parlato anche dell'imminente Gp di Monza, che come da date del campionato di Formula 1 2023 si disputerà domani, domenica 3 settembre 2023: "Arrivo senza un obiettivo preciso. Voglio scendere in pista per vedere come si comporta la macchina. A inizio anno Monza sarebbe stata in calendario come un circuito preoccupante, perché l'Aston Martin era un'auto molto veloce in curva e lenta nei rettilinei. Abbiamo comunque cambiato molte cose nella macchina. Speriamo di aver migliorato la velocità massima, ma è ancora un circuito che temiamo”.