Alonso lo ha detto davvero? 'Mentre correvo a Miami guardavo la gara sullo schermo'

E' a dir poco sorprendente il retroscena di Fernando Alonso riguardante il recente Gp di Miami, quinto appuntamento con il campionato mondiale di Formula 1 e gara vinta da Max Verstappen in rimonta dopo una prova disarmante.

Oltre al camion con la Ferrari di Leclerc che ha invaso la pista, senza dubbio lasciano basiti le parole del pilota spagnolo di Aston Martin, che ha spiegato che visto il divario rispetto alle due Red Bull, si sarebbe goduto la corsa direttamente da un maxi schermo presente nello stesso circuito.

In alcune fasi del Gp della Florida il due volte campione del mondo si è trovato di fatto da solo in pista, lontano dai primi due e con un bel divario rispetto al quarto, di conseguenza ha deciso di passare in qualche modo il tempo.

Il tutto sarebbe avvenuto ad una decina di giri dalla fine del Gran Premio quando di fatto i giochi erano ormai segnati. Lance Stroll, in quel frangente, ha superato Alex Albon della Williams, ed Alonso è intervenuto con un sorprendente team radio, dicendo: "In che posizione è Lance? Grande manovra alla curva 1".

Come è possibile che Alonso abbia visto quanto accaduto dietro di lui? Lo stupore dei commentatori di Sky è stato evidente in diretta tv: che Fernando Alonso avesse con se Sky Go? No, nessuno smartphone o tablet a portata di mano ma semplicemente ha visto il tutto in uno schermo a bordo pista: "Ho avuto una gara solitaria – ha raccontato Alonso a fine gara, svelando l'arcano - senza nulla da fare davanti a noi con le Red Bull, ma anche con un grande margine dietro di noi. Dipende dal circuito, ma qui, dopo la curva 11, c'è un grande schermo tv e così ho guardato un po' la gara. Ho visto Lance fare una mossa alla curva 1. È stato divertente, ma non sapevo in che posizione stesse combattendo".

Il 41enne spagnolo, amatissimo dal grande pubblico in maniera trasversale, sta vivendo un ottimo inizio di stagione e secondo Jo Ramirez: “Alonso può vincere il mondiale nel giro di 1-3 anni”.