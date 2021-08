Le alluvioni in Cina sono state catastrofiche, ma alla Xpeng P7 non interessa

Le alluvioni che hanno interessato una parte non trascurabile del territorio cinese hanno causato danni enormi e persino un gran quantità di vittime, dispersi e feriti in gravi condizioni. Purtroppo il diluvio si è rivelato in molti casi fatale, ma un esemplare di Xpeng P7 ha portato in salvo i suoi passeggeri senza batter ciglio.

Il video in alto, caricato su YouTube dal canale XpengXpev, evidenzia proprio la gravità della situazione presso Zhengzhou, dove il livello dell'acqua continuava a salire per via della pioggia battente ancora in corso. L'autore delle riprese però è stato in grado di evidenziare la resistenza della EV cinese in un ambiente apparentemente ingestibile.

I produttori di veicoli sconsigliano caldamente di guidare in tali circostanze ma, grazie al fatto che i propulsori delle EV vengono sigillati e non hanno affatto bisogno di sistemi di scarico, rendono meno ardue le immersioni parziali se paragonate alle vetture con motore tradizionale.

Questo però non vuol dire che i problemi non siano dietro l'angolo, poiché quando il livello dell'acqua è sufficientemente alto e l'immersione si protrae troppo a lungo il liquido può facilmente penetrare all'interno dell'abitacolo o danneggiare alcuni componenti elettronici.

Resta il fatto che il proprietario dell'apprezzatissima Xpeng P7 (il brand vanta ottime vendite nel mercato interno) debba ringraziare la propria auto per averlo tirato fuori dai pasticci, proprio come ha fatto una Tesla Model 3 in un frangeste alquanto simile: ecco la berlina californiana mentre attraversa un piccolo fiume stradale.