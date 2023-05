Alluvione, foto simbolo della la ragazza con la bandiera Ferrari: 'Appena l'ho vista...'

Il maltempo che ha flagellato in questi giorni l'Emilia Romagna ha obbligato la Formula 1 ad annullare il Gp di Imola in programma questo weekend. Sul circuito romagnolo si sarebbero dovute tenere le nuove qualifiche con le nuove gomme Pirelli, ma visto quanto accaduto nelle scorse ore si è preferito bloccare il tutto.

Troppo alto il dolore per le 13 vittime e gli oltre 10mila evacuati, oltre a danni che il presidente della Regione, Bonaccini, ha 'valutato' in “Miliardi di euro”. In questi giorni in tv, sui giornali e sui siti web, abbiamo visto migliaia di video e foto drammatici inerenti la zona del disastro, ma ce ne è una in particolare che ha colpito per la sua genuinità e che ha fatto il giro dei siti e dei social: quella di una giovane ragazza sorridente in canoa mentre mostra orgogliosa la bandiera della Ferrari.

Nonostante l'alluvione e nonostante la protagonista fosse su un gommone, la stessa ha trovato la forza di sorridere e di regalarsi un momento di spensieratezza, come è giusto che sia. "Lui che mi asseconda sempre, noi che insieme siamo una forza e che le superiamo tutte! Forza Ferrari oggi, domani e sempre e forza Romagna, la Romagna non molla mai!", la didascalia che ha accompagnato la foto pubblicata su Instagram.

A Mowmag ha svelato la sua grande fede per Maranello, da buona romagnola: "Io e il mio ragazzo abbiamo dovuto raggiungere le scale sul retro di casa, che danno accesso al secondo piano dove avevamo alcuni affetti personali da recuperare - l'unico modo per arrivarci era passare da lì, da quel mare di fango, e per farlo i due ragazzi sono saltati su una canoa - siamo di San Prospero, in una piccola frazione rimasta particolarmente colpita rispetto al resto del comune perché ci troviamo in una zona bassa e a ridosso del fiume. Fortunatamente però alla fine qui è andato tutto bene, in altri centri abitati vicini la situazione è ancora più drammatica".

E ancora: "Abitiamo a pochissimi chilometri da Imola, siamo da sempre grandi tifosi della Ferrari. Soprattutto io. Questo weekend infatti saremmo dovuti andare anche noi al Gran Premio! La bandiera era sul mobile dell'ingresso e quando sono uscita mi sono caricata anche quella. È stato un bel momento, un po' di allegria in quella situazione difficile".

Virginia, questo il nome della giovane, ha spiegato che non tutti hanno apprezzato lo scatto: "Ci sono molte persone che non hanno capito, che ci hanno addirittura dato dei cretini. Ma pazienza! Volevamo sdrammatizzare, abbiamo fatto sorridere anche molti passanti in quel momento ed è questo che conta".