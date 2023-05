Alluvione Emilia, cosa sarebbe successo in un mondo dominato dalle auto elettriche?

L'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna negli scorsi giorni, ha causato danni per miliardi di euro. 14 le vite spezzate, 36mila gli evacuati, mentre i Comuni colpiti sono stati più di 100. Una devastazione totale che ha comportato anche l'annullamento del Gp di Imola di Formula 1 che si sarebbe dovuto correre nella giornata di ieri.

Alla luce del disastro accaduto, e trattando noi argomenti motoristici, ci siamo domandati cosa sarebbe accaduto ad auto e mezzi di soccorso nel caso in cui l'alluvione dell'Emilia Romagna si fosse abbattuta in un mondo dominato dagli EV.

Ad ispirarci, come spesso e volentieri accade, è stata la nostra frizzante community che attraverso la pagina Facebook ufficiale di Everyeye ha dibattuto molto sotto l'articolo Le auto elettriche stanno crescendo più del previsto: ogni previsione è fallita.

Numerosi sono stati gli utenti che hanno collegato l'evento emiliano alle auto elettriche, chiedendosi come avrebbero reagito gli EV in caso di alluvioni. Cerchiamo di trovare la risposta giusta, anche se l'argomento è ovviamente molto spinoso.

La prima cosa da sapere è che le auto elettriche sono ovviamente a prova di acqua. Un veicolo green, non danneggiato si intende, può tranquillamente muoversi su una strada allagata senza il rischio che le sue componenti essenziali vengano bagnate. Le parti vitali di un'auto elettrica hanno infatti un grado di protezione che va dall'IP66 in su, livello che sta per ‘protetto contro forti getti d’acqua‘.

Ci sono stati numerosi esempi di auto elettriche in grado di superare corsi d'acqua o comunque strade allagate, come la Tesla Model X che ha guadato un fiume senza affanno, di conseguenza, entro certi limiti, gli EV si comportano meglio delle termiche visto che quest'ultime sono dotate di prese d'aria per raffrescare il motore da cui potrebbe entrare molta acqua, danneggiando il propulsore.

In caso di auto elettrica danneggiata nelle sezioni dell'impianto elettrico ad alta tensione, entrano in azione sistemi di sicurezza e protezione che garantiscono ad un automobilista di non rimanere ferito, anche se molto probabilmente la vettura potrebbe non riuscire più a muoversi.

C'è chi giustamente ha sollevato la questione ricarica: in caso di alluvione e conseguente blackout come si riuscirebbe ad utilizzare un'auto elettrica? In questo caso ci sono vari sistemi alternativi che si possono usare, come ad esempio le ricariche su ruote, pick-up specializzati che vanno in soccorso degli automobilisti in panne. Vi sono inoltre generatori di ultima generazione come ad esempio il sistema fuel cell realizzato dagli israeliani di GenCell che garantisce la ricarica di 10 auto in corrente continua senza necessità di attaccarsi alla rete elettrica. Come dimenticarsi poi dei famosi generatori a gasolio, che ovviamente rappresentano un controsenso in quanto a impatto ambientale, ma che in caso di bisogno fanno il loro dovere.

La situazione è un po' più complessa per quanto riguarda i mezzi di soccorso, come ad esempio i vigili del fuoco, quelli che intervengono maggiormente insieme alla Protezione Civile in caso di alluvioni. Ebbene, al momento non esistono ancora mezzi di questo tipo green, ma c'è un'azienda che ha sviluppato un camion dei pompieri con due motori elettrici che garantiscono in totale 8 ore di autonomia, con l'aggiunta poi di un terzo supporto diesel in caso di bisogno.

In sostanza si tratta di un camion full electric che però, in caso di calamità e terminata la batteria, potrebbe fare affidamento su un normale motore termico. Anche in questo caso la domanda sorge spontanea: se il mezzo fosse full electric cosa succederebbe quando finisce la batteria? La risposta è difficile da trovare, ma è ipotizzabile avere dei mezzi di “riserva” sempre carichi da far uscire quando gli altri si scaricano, di modo da poter aver un ricambio continuo.

Tornando quindi alla questione iniziale, un alluvione, nella situazione attuale delle auto elettriche rappresenterebbe ovviamente un disastro, vista la scarsità di rete di colonnine, e l'autonomia tutto sommato ancora ridotta di numerosi EV. Ma in futuro cosa potrà succedere? La tecnologia sta progredendo a passi da gigante, all'orizzonte vi sono batterie al sodio e sistemi elettrici che garantiscono 1.000 km di autonomia, senza dimenticarsi del battery swap, che garantisce il cambio di una batteria in 5 minuti.

Insomma, il futuro parco elettrico saprà affrontare allo stesso modo delle termiche, se non meglio, un'eventuale alluvione, ribadendo comunque il concetto che in caso di disastro come quello che ha messo in ginocchio la povera Emilia, avere un'elettrica, un diesel, o una benzina, non ti salva la vita.