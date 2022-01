Si allontana dal raduno in derapata, ma finisce male: la Ford Mustang travolge la folla

Ormai è assodato: quando si tiene qualche raduno automobilistico, possiamo star certi che almeno un partecipante si esibirà in un testacoda o nel peggiore dei casi, in un incidente. Vuoi per l’euforia del momento o per la gioia di trovarsi tra persone che condividono la stessa passione, ma troppo spesso assistiamo ad episodi di questo tipo.

L’ultimo è quello che vedete nel video qui in alto, ripreso durante un “car meet” in Florida, tenutosi nel piazzale di una concessionaria Lamborghini. Un ragazzo a bordo della sua Ford Mustang ha fatto salire i giri del motore per poi esibirsi in una partenza in derapata, peccato che la situazione abbia preso una brutta piega.

Come si è immesso sulla strada, il retrotreno della muscle car ha perso per un attimo aderenza, quel tanto che è bastato a far puntare la vettura verso il lato interno della carreggiata, occupato dalle persone che stavano assistendo alla “sfilata” delle supercar che lasciavano l’evento. La Mustang ha impattato sul marciapiede ed ha continuato la sua corsa sul prato, travolgendo le persone assiepate lungo la strada.

Nel marasma generale c’è chi è stato colpito, chi è finito a terra per scappare dal veicolo e altri nel panico scaturito dal caos della situazione, ma in maniera del tutto inaspettata, pare che nessuno abbia riportato danni. E meno male che il direttore della concessionaria Lamborghini aveva chiesto di evitare ogni tipo di atteggiamento esibizionistico.

Insomma, sembra che la settimana corrente non sia molto amica delle Mustang: guardate cosa è successo a questo incrocio tra la muscle car e una BMW X1. E ad essere sinceri, la vicenda che vi abbiamo appena raccontato ci riporta alla mente un fatto risalente alla scorsa estate quando una Mustang ha travolto una Kia tendando poi la fuga.