Alleanza Renault, Mitsubishi e Nissan: triplicati gli investimenti per creare 30 auto EV

Secondo un report di Reuters, in questa settimana Renault, Mitsubishi e Nissan presenteranno il loro piano di azione basato su un’alleanza che ha lo scopo di unire le forze per produrre tanti nuovi modelli per il 2030, cercando di limitare i costi di produzione e riducendo quindi il prezzo del prodotto finito che finirà nelle mani dei clienti.

Il piano di chiama “Alliance to 2030”, e secondo il portale britannico, le tre case sono pronte a triplicare gli investimenti per lo sviluppo delle auto elettriche, passando da 10 miliardi a 30 miliardi di euro. Questo sforzo permetterà di lanciare più di 30 nuovi modelli entro il 2030.

“Il piano "Alleanza al 2030" mira a mostrare una cooperazione intensificata tra le case automobilistiche, evidenziando una visione condivisa sull'elettrificazione e sulla mobilità connessa", ha affermato una fonte, che ha aggiunto: “Le cinque piattaforme comuni dovrebbero coprire il 90% dei veicoli elettrici che le aziende dovrebbero sviluppare e lanciare entro il 2030”.

Delle cinque piattaforme, una sarà la CMF-EV, già utilizzata su Renault Megane EV (qui potete leggere il nostro primo contatto con la Renault Megane elettrica) e Nissan Ariya. Ci sarà poi una piattaforma dedicata alle auto economiche Dacia e Nissan, una per le auto più piccole (in Giappone le chiamano “Kei-cars”), una piattaforma per i veicoli commerciali e infine la CMFB-EV che verrà utilizzata per auto EV compatte e sarà sviluppata dalla casa francese, che probabilmente la utilizzerà per la Renault 5 elettrica (a proposito, guardate la restomod elettrica della Renault 5 originale di Legends Automobile).