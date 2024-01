Allarme Ue, CO2 non cala nonostante le auto elettriche: 'Colpa delle nuove vetture'

Nonostante la crescita delle auto elettriche le emissioni di CO2 nell'aria non stanno diminuendo. E' questa la conclusione a cui è arrivata la Corte dei conti europea attraverso uno studio che ha analizzato appunto le emissioni di anidride carbonica nel blocco dei 27 Paesi, non notando significativi cambiamenti.

Secondo quanto si legge la maggior parte delle autovetture circolanti in Ue emette la stessa quantità di CO2 di 12 anni fa, e questo è ovviamente un problema. L'ECA ha quindi chiesto un “cambio di marcia” agli Stati Membri con l'obiettivo di avvicinarsi ad una flotta di auto a emissioni zero.

“La rivoluzione verde dell’UE potrà avvenire solo se ci saranno molti meno veicoli inquinanti, ma la sfida è enorme”, sono le parole Pietro Russo, il membro dell’ECA che ha condotto l’audit. “Una riduzione reale e tangibile delle emissioni di CO2 delle auto non si verificherà finché prevarrà il motore a combustione, ma allo stesso tempo, l’elettrificazione del parco auto dell’UE è un’impresa importante”.

Un obiettivo complicato da raggiungere soprattutto in Italia, dove la diffusione delle auto elettriche è estremamente frenata dalle fake news. "Nell'ultimo decennio – si legge ancora sul report - le emissioni sono rimaste costanti per le auto diesel, mentre sono leggermente diminuite (-4,6%) per le auto a benzina. Il progresso tecnologico in termini di efficienza dei motori è controbilanciato dall’aumento della massa dei veicoli (circa +10% in media) e da motori più potenti (+25% in media)”.

Semplice quindi: anche se le auto più moderne sono più efficienti dal punto di vista dei consumi, avendo aumentato peso e potenza si controbilancia con il minor impatto ambientale, di conseguenza le vetture di oggi inquinano come quelle di 12 anni fa.

“Solo i veicoli elettrici (che sono passati da 1 su 100 nuove immatricolazioni nel 2018 a quasi 1 su 7 nel 2022) hanno contribuito alla riduzione delle emissioni medie di CO2 su strada osservata negli ultimi anni”, scrive ancora il rapporto, specificando inoltre che negli ultimi 30 anni il biossido di carbonio proveniente dal settore dei trasporti ha continuato a crescere, e nel 2021 rappresentava il 23 per cento delle emissioni totali di gas serra dell'Ue.

Da segnalare che comunque anche sulle vetture a batteria vi sono studi contrastanti, e di recente vi avevamo riportato l'indagine realizzata da VDI Gesellschaft Fahrzeug, secondo cui nei primi 90mila km le auto elettriche inquinano più delle auto termiche, per poi divenire a minor impatto ambientale.