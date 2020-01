L'allarme degli scienziati: i metalli delle batterie per auto elettriche come il petrolio

Solitamente si tende a pensare alle auto elettriche come a mezzi completamente green, questo però non è del tutto vero. Gli elementi necessari per la costruzione delle batterie rischiano di diventare il nuovo petrolio.

È l'allarme lanciato dagli scienziati di settore sull'ultimo numero di Science, pubblicato oggi 3 gennaio, sul quale si possono leggere i rischi della nuova corsa ecologica delle macchine elettriche. Costruire una batteria per auto elettrica richiede infatti diversi elementi minerari, che vanno ricavati direttamente dal terreno in alcune zone del mondo; questo può causare nuove forme di inquinamento e di sfruttamento (anche minorile), spingendoci a fare i medesimi errori fatti con il petrolio - con il rischio di nuove guerre nella peggiore delle ipotesi.

Un autentico disastro insomma, in grado di spegnere tutto l'entusiasmo attorno ai nuovi veicoli green, che hanno l'obiettivo di rendere più pulita l'aria delle nostre città. Sono 14 i metalli necessari alla costruzione delle nuove batterie, fra cui il nichel, il litio e il cobalto, la cui domanda dovrebbe salire dell'87.000% fra il 2015 e il 2060 per le batterie per auto, del 1.000% per la produzione di energia eolica, del 3.000% per i pannelli solari. Una sfida estremamente delicata che potrebbe causare diversi problemi al pianeta e ai cittadini di alcune aree specifiche, pensiamo soprattutto al Ruanda e al Congo, dove viene estratto il 64% del Cobalto mondiale e il 31% del Tantalio. Grande attenzione meritano anche il Sud Africa, il Brasile, gli Stati Uniti, la Tailandia, la Russia e naturalmente la Cina, dove si prelevano oltre 10 materiali.

Gli scienziati che hanno lavorato allo studio propongono così di pianificare preventivamente l'estrazione del materiali, così da evitare problemi, di cercare poi gli elementi in nuove aree così da non "depredare" singoli Paesi. Si propone poi di cercare i materiali utili alla costruzione di batterie anche nello Spazio, oltre ovviamente a sviluppare un'alternativa alle stesse batterie al litio. Insomma la sfida "elettrica", che porterà 965 milioni di BEV sulle strade e alzerà il fabbisogno di energia a 12.380 GWh nei prossimi decenni, può comportare anche dei grossi rischi...