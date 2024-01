Allarme microcar a Roma: vetture truccate, gare clandestine e boom di multe

E' allarme microcar in quel di Roma: i quadricicli, per la quasi totalità guidati da giovani e giovanissimi, vengono truccati, potenziati, e spesso e volentieri partecipano a gare clandestine con il rischio di seri incidenti.

Il problema, come scrive il quotidiano Il Messaggero, è che stanare gli irregolari sta diventando un mestiere molto complicato per la polizia stradale e la polizia municipale «Intanto perché a occhio nudo ad esempio durante un controllo – le parole di Vincenzo Orgini, commissario-capo della polizia stradale di Roma - non è facile capire se quel mezzo è stato modificato e in che modo».

Per accertare che un quadriciclo sia modificato bisognerebbe «prelevare il mezzo dalla strada, portarlo in un'officina e analizzarlo e questo si può fare certo, ma nella misura in cui quel veicolo resti coinvolto ad esempio in un incidente», per cui scatta il blocco. La prima cosa che si può fare è una multa per irregolarità del Codice della strada.

Il problema, come detto in apertura, è che le microcar finiscono al centro di vere e proprie competizioni illegali. «Un tempo all'Eur – le parole del comandante dei vigili urbani di Roma Capitale, Mario De Sclavis - intervenimmo intorno alla Basilica di San Pietro e Paolo proprio perché diverse comitive di adolescenti con queste minicar organizzavano delle gare».

Un fenomeno in ascesa, al punto che le infrazioni delle microcar nel 2023 sono aumentate rispetto all'anno precedente, ben 8.600 contro le circa 7.600. «Molte di queste - precisa il comandante De Sclavis - sono state accertate anche con lo "street control" che rileva la velocità e se una minicar è omologata fino a 45 chilometri orari ma viene sanzionata per superamento del limite, è chiaro come sia stata modificata. Nel corso degli ultimi mesi - conclude il commissario-capo della polizia stradale - sono stati svolti almeno 35 mila incontri sulla guida sicura fra giovanissimi: quello che è importante far capire loro è che oltre all'irregolarità commessa modificando un veicolo, una minicar omologata per 45 chilometri orari» se portata a 80/90 km/h ovviamente «non tiene la strada come dovrebbe» e ciò comporta un serio rischio per se stessi e per gli altri.

Il problema nel problema è che modificare una microcar costa solo 85 euro, in cambio di una velocità massima di 75 km/h. Basta eliminare le “strozzature” che limitano la velocità del mezzo e il gioco è fatto, ma ci sono anche modifiche più complesse che spingono la macchina fino a 100 km/h.

«Nella nostra città - ammette un meccanico in una officina di Roma nord - è quasi impossibile trovare microcar usate che non siano state modificate. Chiunque ormai lo fa». Un po' come negli anni '90 e 2000, quando i 14enni modificavano il 50ino, oggi gli stessi si affidano a monopattini e coloro che hanno più possibilità economiche ai quadricicli.

C'è chi addirittura fa montare il motore dei 125, tutte pratiche che alcuni meccanici svolgono comunque solo se assieme al ragazzino si presenta il genitore: «Se si presentano da me i genitori del ragazzo - racconta un meccanico - e mi danno una autorizzazione scritta in cui mi dicono che posso procedere io faccio qualsiasi modifica loro mi chiedano. Ma me lo devono mettere per iscritto, io non mi prendo responsabilità di questo tipo».

Sono tanti i quadricicli presenti sul mercato, ma il premio a quello più strano va senza dubbio alla Microcar che viene venduta in scatole di montaggio tipo mobili di Ikea: davvero unica.