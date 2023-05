Allarme in Formula 1: le monoposto 2023 sono troppo veloci, Pirelli cambia le gomme

I tempi registrati dalle monoposto di Formula 1 nel campionato 2023 sono davvero sensazionali. Le vetture si stanno rivelando alquanto veloci, di conseguenza le gomme di Pirelli, pensate per delle determinate tempistiche, necessitano di una revisione.

Pirelli rimane saldamente al comando per quanto riguarda la fornitura di gomme al Circus, dopo che Michelin ha fatto sapere di non essere interessata al ritorno in Formula 1, ma in vista delle prossime gare dovrà attuare delle modifiche.

Nel dettaglio, a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna, che come da date del campionato di Formula 1 2023 si disputerà nel weekend del 7-9 luglio 2023, verrà introdotta una nuova specifica per quanto riguarda gli pneumatici slick.

L'azienda meneghina ha inviato specifica richiesta alla FIA alla luce proprio dell'aumento delle prestazioni delle monoposto 2023, e i team potranno provare le nuove gomme in occasione del Gp di Spagna durante le prime e le seconde prove libere.

Di fatto Pirelli introdurrà dei nuovi materiali che erano già previsti per il 2024, anticipando così di circa un anno i tempi, e non è da escludere che le prestazioni delle monoposto miglioreranno ulteriormente nel corso della stagione attuale.

Mario Isola, responsabile Motorsport di Pirelli, ha spiegato: “Abbiamo visto quanto le vetture 2023 siano più performanti rispetto allo scorso anno durante le prime gare di questa stagione, e questo grazie allo straordinario ritmo di sviluppo mostrato da tutti e 10 i team. A Miami, per esempio, il tempo della pole è stato di quasi due secondi più veloce rispetto all’anno scorso, ma lo stesso tipo di progresso si è visto anche durante le gare“.

Quindi ha aggiunto e concluso: “Il lavoro di simulazione di Pirelli è sempre stato finalizzato non solo a fornire un prodotto che raggiungesse gli obiettivi prestazionali indicati dalle parti interessate, ma anche ad anticipare eventuali problemi potenziali e a reagire rapidamente. La nuova specifica contiene materiali che abbiamo già sviluppato per il 2024, che renderanno gli pneumatici più resistenti senza influire sugli altri parametri tecnici o sul loro comportamento in pista. Per consentire a tutti i team di testare la nuova costruzione a parità di condizioni, Pirelli fornirà due set di pneumatici extra per ogni vettura da utilizzare durante le FP1 e FP2 del Gran Premio di Spagna“.