Allarme Federcarrozzieri: 'Costi di riparazione auto elettriche +30%, governo intervenga'

Quanto costa riparare un'auto elettrica? Secondo l'allarme lanciato da Federcarrozzieri, la federazione dei carrozzieri italiani, ben il 30% in più rispetto alle auto termiche.

Stando ad un recente studio che vi abbiamo riportato negli scorsi giorni le auto elettriche sono più costose da riparare rispetto alle termiche, e tale situazione è dovuta all'enorme tecnologia presente negli EV, nonché al “sistema di funzionamento” che per molti meccanici risulta essere totalmente un dilemma, abituati con pistoni, cilindri, bielle e vie discorrendo.

Occorre quindi che ogni carrozzeria abbia almeno un addetto abilitato con patentino Pes-Pav che possa mettere in sicurezza l'auto elettrica da riparare, e ciò ovviamente comporta dei costi maggiori per la stessa carrozzeria e di riflesso per gli automobilisti.

"Per alcune auto elettriche di nuova generazione si registra un 60% di elettronica in più rispetto alle vetture tradizionali", spiega Federcarrozzieri come si legge sull'agenzia di stampa Ansa, tramite Davide Galli presidente della stessa federazione.

"La carrozzerie devono quindi evolversi e aggiornarsi continuamente per far fronte al cambiamento del mercato, ricorrendo a personale specializzato e a strumentazione sempre più complessa, con un incremento non indifferente dei costi a loro carico che determina, di conseguenza, un aumento esponenziale dei costi di riparazione delle autovetture. Chiediamo al Governo di intervenire per tutelare la categoria degli autocarrozzieri, anche attraverso interventi mirati tesi a combattere illegalità, abusivismo e attività improvvisate che, specie sulle auto elettriche, eseguono lavori 'low cost' non a regola d'arte mettendo a rischio la sicurezza stradale e l'incolumità degli automobilisti".

Si tratta ovviamente di una situazione che andrà risolta in vista del 2035, quando scatterà il ban dell'Ue di benzina e diesel. Ad oggi il tutto appare senza dubbio molto incerto, ma con il passare degli anni e con la diffusione delle elettriche in Italia, siamo certi che officine e carrozzerie sapranno adattarsi alla nuova realtà, come del resto hanno dimostrato di sapere fare nei decenni passati.