Allarme distributori di benzina in Italia: 6mila sono di troppo

E' allarme distributori di benzina in Italia. Un nuovo documento diffuso dall'Unione Petrolifera, in occasione dell'audizione in Commissione Attività Produttive della Camera, ha dipinto un quadro piuttosto preoccupante della situazione, soprattutto se si conta che dal 2007 ad oggi i consumi di benzina e gasolio sono calati del 17%.

Tale calo dei consumi però non è coinciso con una riduzione dei distributori, che hanno fatto registrare "solo" un -7%, che rende l'Italia la maglia nera per diffusione delle pompe su scala europea.

Complessivamente nel nostro paese ci sono 21mila distributori, in mano a più di 200 operatori, molti dei quali sarebbero addirittura troppo piccoli per realizzare guadagni. In base alla ricerca condotta dall'Unione Petrolifera, 15.000 distributori sarebbero sufficienti per soddisfare il fabbisogno italiano di benzina, ecco perchè circa 6mila sono di troppo.

L'Italia si conferma all'ultimo posto in Europa in termini di erogato medio per impianto: si parla di 1.370 mc all'anno, una cifra esigua se si conta che nel Regno Unito la cifra è pari a 4.170 mc. Nella relazione si invita la rete ad essere più razionale, tenendo conto dei problemi del territorio e del mercato come il nostro, caratterizzato da zone montuose e piccoli centri.

