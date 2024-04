Allarme critico sul Tesla Cybertruck dopo 1 km: veicolo fermo subito dopo la consegna

Immaginate di dover ritirare, finalmente, il vostro Tesla Cybertruck nuovo di zecca dopo quattro lunghi anni di attesa: la felicità e la curiosità sarebbero probabilmente alle stelle, sentite però cos’è successo al vlogger Thomas Remo, il cui “Delivery Day” del proprio Cybertruck si è trasformato in un incubo.

Inutile far finta di niente: negli anni scorsi Tesla ha avuto più di un problema con la consegna delle proprie auto. Non sempre gli uomini di Elon Musk sono riusciti a consegnare ai clienti vetture perfette e impeccabili, tanto che sul web circola un vero e proprio vademecum su tutte le cose da controllare in fase di ritiro per non avere brutte sorprese. Con il passare del tempo le cose sono sicuramente migliorate, questo però non significa che i problemi si siano azzerati del tutto. Il vlogger Thomas Remo, che possiede il canale YouTube Gear Down, ha avuto una terribile esperienza con il suo nuovo Cybertruck. Subito dopo la consegna, infatti, dopo neppure 2 km di strada percorsa il veicolo ha segnalato un “errore critico”.

Il tutto è raccontato nel video che trovate in pagina, nel quale si vede chiaramente come il vlogger - dopo una leggera accelerata - veda lo schermo centrale dell’infotainment diventare completamente rosso, accompagnato da un suono d’allarme. L’avvertimento dell’auto è stato di accostare in sicurezza il prima possibile in seguito a un problema critico relativo allo sterzo, con la velocità che è stata automaticamente limitata a 7 km/h.

Stranamente Remo non ha riportato subito il Cybertruck al Tesla Center, il veicolo è successivamente ripartito e gli allarmi sono spariti. Lo youtuber ha pensato che il veicolo non fosse pronto per affrontare la Beast Mode (la modalità alla massima potenza) subito dopo la consegna, i problemi però sono tornati anche successivamente... Ogni volta che veniva inserita la Beast Mode, l’allarme ricompariva e costringeva Remo a fermarsi: in circa 71 km percorsi, l’allarme è comparso cinque volte, finché Remo non si è visto costretto a chiamare un carro attrezzi per rimuovere il veicolo fallato dalla strada. La storia si è poi conclusa con un intervento del Tesla Service, che ha risolto il difetto senza costi aggiuntivi - ovviamente.

A molti altri utenti è andata sicuramente meglio, c’è stato addirittura chi è riuscito ad attraversare un corso d’acqua con il proprio Cybertruck.

Xiaomi Por Electric Air Compressor 1S, Compressore ad Aria Porta è uno dei più venduti oggi su