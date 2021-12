L'allarme del CEO di Stellantis: 'Lo switch elettrico costa troppo, lavoro a rischio'

Governi e investitori stanno certamente spingendo l'industria automotive a fare un passo importante nei prossimi anni. Come sarà il mondo dell'auto nel 2035 lo abbiamo anticipato in questo articolo linkato, il CEO di Stellantis Carlos Tavares però avverte: "I costi andranno oltre le nostre possibilità".

È un Carlos Tavares malinconico e preoccupato quello intervenuto alla conferenza Reuters Next, durante la quale ha parlato senza freni dello switch elettrico che il suo enorme gruppo è chiamato a fare. Il manager ha lamentato una forte pressione proveniente per l'appunto da governi e investitori per velocizzare il processo di elettrificazione dell'industria, questo però potrebbe portare a diversi problemi.

"I costi dello switch sono oltre i limiti che possiamo permetterci. Imporre all'industria un passaggio simile porterà a una crescita dei costi di produzione del 50%. Un prezzo che non si potrà caricare all'utente finale, perché l'utente medio non sarebbe più in grado di pagare". Questo ovviamente metterebbe a rischio, sempre secondo Tavares, i posti di lavoro e la qualità finale delle vetture. Due le strade possibili secondo il CEO: la prima vede un aumento della produzione ma minori vendite di auto, a causa dei prezzi troppo alti, la seconda invece vede margini di profitto irrisori. Inoltre migliaia di posti di lavoro potrebbero perdersi per strada, con i produttori che vorrebbero maggior tempo per poter testare le proprie vetture, così da garantire una qualità maggiore.

"Nei prossimi cinque anni ci chiedono un aumento di produzione del 10% all'anno, in un settore che cresce solitamente del 2-3% l'anno. Qualcuno sarà in grado di sopportare una sfida simile, altri falliranno, stiamo portando l'industria ai suoi limiti". Nonostante questa palpabile preoccupazione, Stellantis ha appena investito in Factorial Energy, una start-up americana specializzata in batterie a stato solido, una tecnologia che potrebbe cambiare molte carte in tavola future. Speriamo che Stellantis possa trovare un suo equilibrio, soprattutto per non perdere i posti di lavoro.