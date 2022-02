L'allarme di BMW: un rischio abbandonare i motori termici troppo presto

BMW ha abbracciato senza mezzi termini la nuova rivoluzione elettrica, non sono pochi del resto i veicoli Plug-in Hybrid e Full Electric che il marchio offre già oggi. Tuttavia il CEO Oliver Zipse avverte: vietare i motori a combustione può essere rischioso.

È un allarme che diversi grandi CEO automotive lanciano spesso, pensiamo ad esempio a Carlos Tavares di Stellantis (Stellantis contro lo switch elettrico), spezzando lance in favore di una tecnologia che non può morire dall'oggi al domani. "Il più grande mercato in termini assoluti riguarda quello dei motori termici in Germania, così in Europa e in tutto il mondo." Ha detto Zipse ad Automobilwoche di recente.

"Prima di vietare una simile tecnologia nel giro di 8-10 anni devi essere sicuro di ciò che stai facendo. Spostarsi in maniera troppo veloce verso l'elettrico, costringendo il mercato a forzare alcuni passaggi, è troppo rischioso. Così com'è rischioso rinunciare a una tecnologia così largamente diffusa senza alcun motivo diretto. Non credo che il bando dei motori termici aiuterà in qualche modo a prevenire il surriscaldamento globale".

BMW del resto crede ancora fermamente nei motori endotermici: accanto ai nuovi propulsori elettrici sta anche lavorando a nuovi motori benzina e diesel a 6 e 8 cilindri. Motori che ovviamente saranno più efficienti in termini di consumi ed emissioni dei precedenti. Tutto questo non significa che BMW è contro l'avvento dell'elettricità, anzi, in sviluppo c'è anche una nuova piattaforma, mentre è già possibile acquistare vetture di alta fascia come la nuova BMW i4 e la futuristica BMW iX (proviamo la tecnologia invisibile della nuova BMW iX)