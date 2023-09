Allarme ADAC: 'Auto con keyless più sensibili ai furti'

Dopo l'allarme del CNR sulla hackerabilità delle auto elettriche, l'ADAC, un'associazione tedesca simile all'ACI italiana, ha lanciato un allarme sulla sicurezza riguardo i sistemi di accesso senza chiave, noti come Keyless Entry e Keyless Go. Questi sistemi consentono di aprire e avviare l'auto senza dover inserire fisicamente la chiave.

Sono stati svolti dei test su oltre 600 auto diverse e nonostante tutto, solo il 7% delle auto testate ha mostrato miglioramenti significativi nella protezione contro i furti con sistemi keyless. La maggior parte delle auto testate non ha ricevuto una valutazione sufficiente in termini di sicurezza (a livello ENCAP vi proponiamo le auto più sicure del 2022, in attesa che la classifica si aggiorni).

Il pericolo principale associato ai sistemi keyless è che i ladri possono catturare il segnale wireless trasmesso dalla chiave utilizzando degli amplificatori di segnale, posizionati vicino alla chiave e all'auto. I ladri potrebbero così ingannare l'auto facendole credere che la chiave sia vicina, consentendo loro di aprirla e avviarla senza avere fisicamente la chiave in mano. Una volta che l'auto è stata avviata una volta, può continuare a funzionare senza la chiave presente, il che rende possibile per i ladri guidare l'auto.

Un'altra preoccupazione è che le compagnie di assicurazione potrebbero non coprire i furti con sistemi keyless a meno che non ci siano segni visibili di effrazione, il che non si verifica in questo tipo di furto.

Per proteggersi dai furti con sistemi keyless, l'ADAC consiglia di evitare l'acquisto o, se possibile, di disattivare completamente il sistema di accesso senza chiave. In alternativa, è consigliabile assicurarsi che la chiave dell'auto non sia posizionata vicino a porte, finestre o muri esterni, poiché ciò può rendere più difficile ai ladri catturare il segnale.