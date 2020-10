Alieno Arcanum: ecco gli interni del bolide da 5221 cavalli

Quest'oggi, diversamente dalla stragrande maggioranza della volte, vi parliamo di un prodotto proveniente dalla Bulgaria. Come saprete, il Paese dei Balcani non è affatto un attore importante dell'industria automobilistica, ma di tanto in tanto sforna progetti molto interessanti.

Il marchio bulgaro Alieno due anni fa ha infatti presentato una vettura che al momento esiste solo su carta. Il primo veicolo presentato dal brand è la Arcanum, e cioè una stratosferica hypercar elettrica dalla potenza inarrivabile: si parla di 5.221 cavalli e 8.880 di coppia. Purtroppo fino ad oggi le uniche informazioni che abbiamo sul bolide concernono immagini render dell'abitacolo e della carrozzeria.

Ciò nondimeno vale la pena dar loro un'occhiata, poiché gli interni della Arcanum sono assolutamente dominati dalla presenza spropositata di display, posizionati in otto differenti aree, anche se non capiamo il perché di tutte quelle scritte nei pressi della leva del cambio.

"Questa versione degli interni della Alieno Arcanum è un'estensione dell'abitacolo. Il tema generale è l'ultra-modernismo con tocchi di Sci-Fi e futurismo. Vogliamo che i nostri clienti si sentano a bordo del cockpit di un'astronave, a cui la macchina si ispira, date le tecnologie implementate. La nostra ispirazione è tratta direttamente dai cockpit di molti fighter militari e dagli abitacoli presenti all'interno dei film di finzione scientifica come Avatar e Prometheus." Queste le parole di Encho Enchev, concept designer di Sofia, in Bulgaria, il quale ha lavorato a molti videogiochi Ubisoft.

Altri elementi da evidenziare riguardano poi i portabicchieri raffreddati o riscaldati, la console centrale fluttuante, i sedili riscaldati regolabili, il volante auto-regolante e tanto altro. Al momento Alieno non ha ancora mostrato le proprie carte circa tempistiche di produzione e debutto sul mercato, ma la compagnia ha già riferito le prime informazioni inerenti il prezzo della Arcanum, che si attesterà sui 750.000 euro per la versione "base" e potrà lievitare fino ad 1,5 milioni di euro.



Per chiudere restando in tema di autovetture folli, ecco a voi la misteriosa Devel Sixteen: una hypercar da 5.000 cavalli avvistata un anno fa nel deserto mediorientale. In ultimo vogliamo rimandarvi al teaser appena pubblicato da Lamborghini attraverso i canali social del brand: è stata mostrata una sorta di Speedster con camuffamento in stile Essenza SCV12.