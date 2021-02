Alibaba vende un SUV elettrico a 2.600 euro: ecco il Lesheng K2

Da europei questo 2021 dovrebbe finalmente regalarci l’auto elettrica più economica e accessibile del mercato, l’ormai famosa Dacia Spring sviluppata nel corso degli ultimi anni dal Gruppo Renault. Economica sì, ma non quanto il “SUV” elettrico venduto dal colosso cinese Alibaba di cui stiamo per parlare.

Famoso per essere un “Amazon all’ennesima potenza”, ricco di oggetti assurdi e al limite della follia, Alibaba ci ha spesso deliziato con prodotti elettrici di dubbio gusto. Pensiamo ad esempio alla ridicola Changli Freeman, mini EV da 790 euro con batterie (al piombo da 12V, non agli ioni di litio) da circa 1.000 euro da acquistare a parte. Ebbene oggi vi raccontiamo del SUV elettrico Lesheng K2, lungo 2,9 metri e con un motore da appena 4 kW, una potenza che si trova solitamente sulle moto elettriche simil 125cc per intenderci...

Le prestazioni del modello sono infatti da urlo, ma non in senso positivo: la velocità massima sembra essere 45 km/h, anche se con tutti e quattro gli occupanti a bordo potrebbe andare anche peggio...! A vuoto, il K2 pesa soltanto 615 kg e offre comunque degli ottimi comfort come l’aria condizionata, una backup camera, un display da 9 pollici e la chiusura centralizzata a telecomando.

Alibaba le vende in blocchi da quattro alla volta a circa 3.200 dollari l’una, 2.600 euro, acquistandone una sola invece il prezzo sale di circa 1.000 dollari. Ma quanta autonomia abbiamo? Dai 100 ai 120 km, attenti però alla sicurezza, il rischio è finire come con la berlina elettrica cinese venduta in Germania a circa 10.000 euro con gli incentivi, se non in maniera peggiore...