Su Alibaba un go-kart elettrico economico con 20 km di autonomia

Già conoscete Alibaba? Parliamo del grande e-commerce cinese, un Amazon all’ennesima potenza per intenderci, sul cui catalogo è possibile trovare oggetti davvero assurdi - come questo SUV elettrico da 2.600 euro. Oggi invece ci occupiamo di un simpatico go-kart elettrico.

Lo sappiamo, i go-kart sono sempre in grado di far fuoriuscire il bimbo nascosto in noi, sono divertenti e non troppo ingombranti, le versioni elettriche poi richiedono una manutenzione nulla e hanno costi di gestione irrisori. Per questo motivo aziende come Xiaomi oKinetik hanno investito nel settore, lanciando però modelli non sempre economici; su Alibaba è invece possibile avere un go-kart elettrico per 390 dollari, 322 euro circa al cambio diretto.

Il design del kart non è il più accattivante che abbiate mai visto ma monta un motore elettrico da 1.000 W e può raggiungere i 32 km/h di velocità massima. L’oggetto è consigliato ai ragazzi dai 7 anni in su ma può essere tranquillamente guidato dagli adulti fino a 100 kg di peso. Nel caso in cui vogliate farlo guidare (anche) a vostro figlio, esiste la possibilità di limitare la velocità a 8 e 17 km/h.

Grazie a una batteria da 960 Wh è inoltre possibile percorrere fino a 20 km con una sola carica, peccato solo che si tratti di una pesante batteria al piombo-acido, non agli ioni di litio (anche se esiste già una mod per passare a questa tecnologia e alleggerire il kart), ma per poco più di 300 euro si poteva immaginare...