Su Alibaba l'Ape Car elettrico ultra economico con pannelli solari sul tetto

Non sono poche le località turistiche italiane che per folklore (o per comodità, tipo sull’isola di Stromboli) utilizzano dei simpatici motocarri per trasportare i turisti dai porti agli alberghi. In alcuni Paesi asiatici mezzi di questo tipo sono proprio all’ordine del giorno, e ora Alibaba ha il modello definitivo.

Non è la prima volta che ci occupiamo degli strambi veicoli venduti da Alibaba, impossibile ad esempio dimenticare il SUV elettrico ultra economico. Oggi andiamo ancora oltre e vi presentiamo una sorta di Ape Car elettrico alimentato (anche) a energia solare. La sua velocità non va oltre i 50 km/h, per strada però avrete comunque tutti gli occhi addosso…

Potete inoltre scegliere fino a cinque colorazioni differenti, tutte sgargianti: si va dal giallo al verde, passando per il blu, il rosso e il rosa. La batteria in dotazione offre solo 45 Ah a 60V, questo però permette di ricaricarla completamente con un giorno di sole pieno, grazie ai pannelli solari da 300 W installati sul tetto.

In caso di pioggia poi potete sempre aggiungere una copertura di tela e plastica. Arriviamo così all’interessante prezzo: appena 1.691 dollari al cambio, 1.391 euro. Acquistando un volume di 1.000 unità si può scendere a 1.500 dollari per singolo veicolo, 1.234 euro. Conveniente, non trovate?