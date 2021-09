Alfaholics Spider-R 007: l'Alfa Romeo Spider più veloce del mondo è ora in vendita

Alfaholics è un nome che ormai non dovrebbe aver bisogno di presentazioni. Gli specialisti delle Alfa Romeo Richard, Max e Andrew Bancks sono diventati famosi per le loro restomod su base Giulia, ma non si sono limitati solo al celebre modello coupé degli anni ‘60, e l’Alfa Romeo Spider che vedete ne è la prova.

L’Alfa Spider infatti nasceva sulla base della Giulia, e divenne celebre nel film “Il Laureato” del 1967, dove un giovane Dustin Hoffman scorrazzava proprio a bordo del modello in questione, in tinta rossa. L’esemplare che vedete in questo articolo è in vendita sul sito di Collecting Cars, e nella fattispecie si tratta di una seconda generazione della Spider, datata 1977, che ha ricevuto il trattamento dello specialista Alfaholics dopo che un cliente si è rivolto al team per trasformarla in un oggetto dedicato alle giornate in pista.

La richiesta del cliente non era affatto banale, dato che chiedeva un corpo vettura rigido ma privo di rollbar in bella vista che potesse alterare il fascino dell’auto originale. Niente è impossibile per il team britannico, che ha quindi messo a punto una gabbia di rinforzo che si estende nella parte passa della vettura, rimanendo quasi del tutto nascosta.

Sotto al cofano si nasconde un motore 4 cilindri Twinspark da 218 CV accoppiato ad una trasmissione manuale a 6 rapporti e con differenziale a slittamento limitato, mentre per quanto riguarda l’assetto gli ingredienti sono gli stessi della Alfaholics GTA-R, vale a dire sospensioni completamente regolabili e freni maggiorati con pinze a 6 pistoni sulle ruote anteriori. Questi accorgimenti la rendono di fatto l’Alfa Spider più veloce del pianeta e non stentiamo a crederlo data l’abilita del preparatore, e il numero ridotto di vetture di questo tipo.

Gli interni sono curatissimi ma pronti per le giornate in pista grazie all’utilizzo di sedili da corsa, cinture a quattro punti della Schroth, volante Momo a tre razze con corona in alcantara e strumentazione completamente digitale della Race Technology.

Il prezzo per portarsi a casa questo invitante pacchetto non è ancora specificato sul sito di aste, ma il portale del preparatore parla di circa 125000 sterline, ossia poco meno di 146000 €.