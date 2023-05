Alfa Romeo vuole restare in Formula 1: futuro con Haas?

Alla fine dell’attuale stagione la collaborazione in Formula 1 tra Alfa Romeo e Sauber giungerà al termine. Il team svizzero disputerà il biennio 2024-2025 tornando alla denominazione “Sauber”, mentre il marchio del Biscione ha trovato nella F1 il palcoscenico ideale per il suo rilancio.

Alfa Romeo non ha ancora annunciato il suo futuro nel motorsport, tuttavia sappiamo che il CEO Jean-Philippe Imparato è favorevole alla presenza del marchio nel mondo dei Gran Premi. Secondo voci di corridoio, Alfa Romeo potrebbe continuare il suo impegno nella massima serie già nel 2024, questa volta in collaborazione con Haas. Stando al report, Haas e Alfa Romeo hanno già firmato l’accordo durante il Gran Premio di Monaco dello scorso fine settimana.

La nuova partnership sarebbe strutturata in modo simile a quanto visto con Sauber: Alfa Romeo diventerebbe una sorta di sponsor principale, comportando un cambio di nome del team, una nuova livrea, nuovi sponsor e opportunità di collaborazione al di fuori del mondo della F1, come ad esempio il coinvolgimento di Sauber Engineering nello sviluppo dell’Alfa Romeo Giulia GTA/GTAm.

Imparato ha dichiarato in precedenza che Alfa Romeo collaborerebbe in Formula 1 soltanto con team che utilizzano motori Ferrari, il che limita le possibilità alla sola Haas, dando credito al rumor. La volontà di continuare in F1 è chiara dalle parole del CEO, che ha definito l’accordo con Sauber “il miglior investimento sulla faccia della terra”.

Ricordiamo infine che Sauber dal 2026 correrà con la denominazione Audi-Sauber e monterà i propulsori della casa dei quattro anelli. (immagine copertina Alfa Romeo/Stellantis)