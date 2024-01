Alfa Romeo vola: nel 2023 +30% nel mondo, in Europa +46%

Il 2023 di Alfa Romeo è stato un anno da incorniciare: fra i principali marchi premium, il Biscione ha registrato la crescita maggiore a livello globale. Analizziamo tutti i dati ufficiali.

A livello globale, il 2023 di Alfa Romeo ha significato +30%, mentre in Europa la crescita è arrivata addirittura al 52% secondo i dati UNRAE (per saperne di più: chi ha venduto più auto in Europa nel 2023?). In Olanda si è vista la crescita maggiore, arrivata infatti al 78%, abbiamo poi l’Italia con il 73%, la Germania al 71%, il Belgio al 62%, la Francia e la Svizzera al 20%.

Dati eccezionali anche in Medio Oriente e Africa (Middle East & Africa), dove si è registrata una crescita del 74%, mentre in Turchia si è verificato un vero e proprio boom: +155%. Il segmento India Asia Pacific è cresciuto del 7% anche grazie alla presenza del brand a Singapore e Hong Kong. Buona parte di tutto questo successo si deve anche alla nuova Alfa Romeo Tonale, auto che ha fatto volare l’impianto di Pomigliano.

Jean Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha dichiarato in merito a questi numeri: “Il dato di crescita è perfettamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati per il 2023. Essere il marchio premium che cresce di più tra i migliori competitors globali non può che renderci orgogliosi e rappresenta per noi il risultato di una strategia chiara e stabile. È una conferma del fatto che stiamo eseguendo, velocemente, il piano a lungo termine che abbiamo disegnato e annunciato nel 2021: un nuovo prodotto ogni anno, con una attenzione altissima sulla qualità. La disciplina e la velocità nell’esecuzione della nostra strategia è fondamentale per rispondere con reattività ad un mercato in rapida evoluzione.”